Dax aktuell Hoffnung auf kleinere US-Zinsschritte – Dax liegt moderat im Plus

Der deutsche Leitindex geht mit Gewinnen in die neue Woche. Die Anfangsdynamik lässt allerdings schnell nach. Anleger warten auf Signale der Notenbanken.

Düsseldorf Die Hoffnung auf kleinere Zinsschritte in den USA haben den deutschen Aktienmarkt am Montag zunächst angetrieben: In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex Dax bis auf 12.930 Punkte. Einen Teil der Gewinne gab er anschließend aber wieder ab: Am Vormittag notiert der Dax noch 0,4 Prozent im Plus bei 12.778 Punkten.

Am Freitagabend hatte das „Wall Street Journal“ berichtet, einige Führungsvertreter der US-Notenbank wollten beim Zinskurs einen Gang herunterschalten. Zudem sind die internationalen Finanzmärkte erleichtert, dass Boris Johnson auf eine Kandidatur für den Posten des britischen Premierministers doch verzichtet.

