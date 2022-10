Dax aktuell Hoffnung auf kleinere US-Zinsschritte – Dax nähert sich 13.000-Punkte-Marke

Der deutsche Leitindex notiert auf dem höchsten Stand seit Mitte September. Die Sartorius-Aktie erholt sich von ihrem Absturz, Atoss legt nach guten Quartalszahlen zwölf Prozent zu.

Düsseldorf Die Hoffnung auf kleinere Zinsschritte in den USA treiben den deutschen Aktienmarkt am Montag an. Schon in den ersten Handelsminuten stieg der Dax auf 12.930 Punkte und gewann im Handelsverlauf an Dynamik. Am Nachmittag notiert der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,7 Prozent bei 12.951 Punkten. Das ist der höchste Wert seit Mitte September. Die Marke von 13.000 Zählern rückt näher.

Am Freitagabend hatte das „Wall Street Journal“ berichtet, einige Führungsvertreter der US-Notenbank wollten beim Zinskurs einen Gang herunterschalten. Zudem sind die internationalen Finanzmärkte erleichtert, dass Boris Johnson auf eine Kandidatur für den Posten des britischen Premierministers doch verzichtet.

