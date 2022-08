Die stärker als erwartet gestiegenen Verbraucherpreise im Euro-Raum sind zu viel für den Leitindex. Experten erwarten weitere Verluste.

Frankfurt Der traurige Rekord bei der Inflationsrate belastet die Stimmung an der Börse. Der Dax fäll am Mittwoch bis auf 12.814 Punkte. Am Nachmittag hellt sich die Stimmung angesichts der Aussicht auf eine recht freundliche Eröffnung der Wall Street aber wieder ein wenig auf. Der Dax begrenzt sein Minus auf nur noch 0,3 Prozent und liegt bei 12.929 Punkten.

Im frühen Handel hatte der Leitindex noch die Marke von 13.000 Punkten zurückerobert – doch nur für kurze Zeit.

Auch die anderen europäischen Indizes liegen im Minus. Der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 verliert ebenfalls 0,5 Prozent.

Die Verbraucherpreise im Euro-Raum sind im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,1 Prozent gestiegen. So hoch lag die Teuerungsrate noch nie seit Bestehen der Währungsunion. Volkswirte hatten im Vorfeld mit einem etwas geringeren Anstieg von 8,9 auf glatt neun Prozent gerechnet.

