Dax aktuell Inflationssorgen lassen die Börsen nicht los – Dax startet im Minus

Frankfurt Der Dax startet mit Abschlägen in den Tag. Im Vormittagshandel gibt der deutsche Leitindex knapp ein halbes Prozent nach und fällt auf rund 14.500 Punkte. Im Tagestief verlor er 0,8 Prozent. Am Montag hatte der Dax noch 0,8 Prozent auf 14.576 Punkte zugelegt. Damit trotzte er der im Mai auf Jahressicht um 7,9 Prozent gestiegenen deutschen Inflationsrate.

Dennoch gilt nach Ansicht von Martin Güth, Investmentanalyst bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW): „Die Inflation lässt die Märkte nicht los.“

An diesem Dienstag werden um elf Uhr schließlich die Inflationsdaten für den Euro-Raum veröffentlicht. Die offiziellen Prognosen für den Anstieg der Teuerungsrate im Mai gegenüber dem Vorjahr liegen bei 7,7 Prozent.

Die Flüsterschätzungen dürften indes noch höher liegen, weil am Montag nicht nur die deutschen, sondern auch die spanischen und belgischen Inflationsdaten mit 8,7 und neun Prozent deutlich stärker als angenommen gestiegen waren.

Hinzu kommt, dass sich das Lohnwachstum in der Euro-Zone im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr mit plus 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal fast verdoppelt hat. Deshalb sagt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank: „Das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale ist nicht mehr von der Hand zu weisen.“

Embargo lässt den Ölpreis steigen

Zudem verunsichert der wieder anziehende Ölpreis – als Folge des weiter gehenden Embargos für Ölimporte aus Russland, auf das sich die Mitgliedstaaten der EU in der Nacht zu Dienstag verständigt haben.

EU-Staaten einigen sich auf Ölembargo gegen Russland – jedoch auf kein komplettes

Das US-Öl der Sorte WTI zur Lieferung im Juli verteuert sich um bis zu 3,6 Prozent auf 119 Dollar je Fass, der Preis erreichte damit den höchsten Stand seit fast drei Monaten. Der entsprechende Preis für die in Europa führende Nordseesorte Brent stieg um 1,8 Prozent auf knapp 124 Dollar und näherte sich damit ebenfalls einem Mehrmonatshoch. Jochen Stanzl von CMC Markets sagt dazu: „Eine Preisexplosion in den Bereich von 140 oder 150 US-Dollar wäre das Letzte, was der Aktienmarkt jetzt gebrauchen kann.“

Die Inflationssorgen zeigen sich auch am US-Anleihemarkt. Die sich gegenläufig zu den Kursen entwickelnden Renditen ziehen wieder an. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe klettert im europäischen Handel um deutliche 0,07 Prozentpunkte auf gut 2,8 Prozent. Anfang Mai hatte sie indes noch bei über drei Prozent gelegen. Die für den Euro-Raum maßgebliche Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe sinkt dagegen leicht auf 1,03 Prozent.

Mit Blick auf die Aktienmärkte findet Ralf Fayad, der für die französische Großbank Société Générale über technische Analyse schreibt, die Verschnaufpause des Dax nicht überraschend. Die nächste Widerstandszone für den Dax sieht er bei 14.589 bis 14.603 Punkten. Als Unterstützungsmarken macht er 14.510 und dann 14.464 Punkte aus. Darunter wäre eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 14.300 Punkte einzuplanen.

Auch das wäre zunächst noch nicht dramatisch. Seit seinem Zweimonatstief von 13.381 Punkten am 9. Mai hat der Dax unter Schwankungen schließlich kräftig zugelegt. Dabei gewann die Erholung zuletzt an Stärke.

In den letzten beiden Mai-Wochen hatten Anlegerinnen und Anleger noch bei einem Dax-Stand über 14.000 Punkten stets rasch Gewinne mitgenommen. Seit dem vergangenen Mittwoch wurde diese Marke jedoch deutlich überschritten.

Wie weit geht die Bärenmarktrally?

Viele Privatanlegerinnen und -anleger haben die jüngste Aufwärtsbewegung jedoch weitgehend verpasst. Das geht aus der wöchentlichen Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment hervor (Lesen Sie hier die Analyse).

Nur jeder vierte Befragte rechnet für die kommenden drei Monate mit steigenden Kursen. Etwas mehr als ein Drittel erwartet fallende Kurse. Noch etwas mehr rechnen mit einer Seitwärtsbewegung. Es gibt also keine klare Marktmeinung, wie sich die Kurse entwickeln werden.

Technische Analysten bewerten die Erholung eher als Bärenmarktrally, also eine Situation, in der die Kurse über einen kürzeren Zeitraum wieder deutlich anziehen, bevor sich der Abwärtstrend mit einer längeren Phase fallender Kurse (Bärenmarkt) wieder fortsetzt. Seit seinem Allzeithoch Mitte November von 16.290 Punkten hat der Dax unter dem Strich mehr als zehn Prozent verloren, Anfang März lag er sogar mehr als 20 Prozent unter seinem Allzeithoch.

Einzelwerte im Fokus

Hellofresh: Nachdem die Aktie des Kochboxenlieferanten am Montag fast zehn Prozent zugelegt hat, nehmen Anleger am Dienstag Gewinne mit. Die Aktie verliert fast drei Prozent, noch mehr gibt die Aktie des Essenslieferdienstes Delivery Hero nach.

Lanxess: Die Aktie des Spezialchemiekonzerns springt mit einem Plus von mehr als elf Prozent an die MDax-Spitze. Anlegern gefällt offensichtlich, dass Lanxess mit dem Finanzinvestor Advent das Kunststoffgeschäft des niederländischen Chemieunternehmens DSM für rund 3,7 Milliarden Euro übernimmt. Dieses soll in ein neues Gemeinschaftsunternehmen eingebracht werden.

