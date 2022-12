Dax aktuell Kaum Impulse im Dax – Worauf sich Anleger im restlichen Börsenjahr einstellen sollten

Düsseldorf Die Marke von 14.000 Punkten ist am deutschen Aktienmarkt weiter das Maß aller Dinge. Am letzten Handelstag vor dem Weihnachtsfest liegt der Dax in einem wie erwartet sehr impulsarmen Handel leicht im Plus bei 13.943 Punkten.

Dabei hatte einmal mehr die Sorge vor dem Zinserhöhungszyklus der Notenbanken für deutliche Kursrückgänge an der Wall Street gesorgt, die den Dax am Donnerstag zum Handelsende 1,3 Prozent ins Minus drückten.

Auch die Leitindizes in Japan fielen zurück, nachdem bekannt wurde, dass die Inflation im November erneut angezogen hat. So stark sind die Verbraucherpreise zuletzt 1981 gestiegen.

Eigentlich sollten starke Konjunkturdaten die Aktienkurse beflügeln. Aktuell ist das Gegenteil der Fall: Anleger befürchten eine striktere Geldpolitik über einen längeren Zeitraum. Das wiederum erschwert die Einordnung von Kursbewegungen.

Neue Konjunkturdaten aus den USA sind auch am Freitag die einzig börsenrelevanten Ereignisse. Am Nachmittag werden neue Daten zur Entwicklung des privaten Konsums im November veröffentlicht, der wichtigsten Stütze der US-Volkswirtschaft.

Die oft als „psychologisch wichtig“ bezeichnete Marke von 14.000 Punkten hat im Dax gegenwärtig in der Tat einen wichtigen Einfluss. Seit dem Kursrückgang infolge der Zinsentscheide von Fed und EZB in der vergangenen Börsenwoche pendelt der Dax nahezu täglich um dieses Niveau. Doch erst ein Mal – am Mittwoch – ist es dem Leitindex gelungen, auch mit über 14.000 Zählern aus dem Handel zu gehen. Dann ging es wieder rückwärts.

Sollte der Dax diese Marke nachhaltig passieren, wartet gleich schon der nächste Härtetest. Das Kursniveau um 14.150 Punkte ist die untere Begrenzung der mehrwöchigen Seitwärtstendenz vor den besagten Zinsentscheiden der Notenbanken.

Seit Mitte November war dieser Bereich eine Unterstützung für das Börsenbarometer, die er nach den Zentralbankentscheidungen nach unten durchbrochen und nur kurzzeitig – am Donnerstag – wieder erreicht hat. Aus dieser Unterstützung hat sich also ein wichtiger Widerstand entwickelt, den Anleger im Hinterkopf behalten sollten.

Zur Erinnerung: Nach der 2700-Punkte-Herbstrally in Deutschlands oberster Börsenliga hat sich der Dax fünf Wochen lang seitwärts bewegt, fast durchgängig zwischen knapp 14.600 Punkten auf der Ober- und eben 14.150 Zählern auf der Unterseite.

Die durch Fed und EZB ausgelösten Kursrückgänge fallen seitdem sehr moderat aus. Das Verlaufstief liegt bei 13.791 Punkten. Die bisherige, leichte Konsolidierung ist ein gesunder Prozess nach einem derart dynamischen Anstieg in kurzer Zeit. Üblicherweise fällt sie noch stärker aus.

Dass es dazu nicht gekommen ist, beweist: Unterhalb von 14.000 Punkten besteht nach wie vor reges Kaufinteresse, eine Art Stabilitätsanker für den Dax. Das schafft gute Grundvoraussetzungen für die verbleibenden Handelstage in diesem Börsenjahr.

Nun kommt es auf die Privatanleger an

Wenig verwunderlich ist das aktuell niedrige Handelsvolumen. In der laufenden Handelswoche wurden täglich im Schnitt knapp 48 Millionen Papiere gehandelt. Üblich ist ein Handelsvolumen zwischen 60 und 70 Millionen Stück pro Tag.

Die Tagesumsätze bleiben auch in den nächsten Handelstagen gering. 2021 lag die Zahl der gehandelten Papiere zwischen Weihnachten und Silvester bei etwa 30 Millionen. Mit Beginn des neuen Jahres zieht das Handelsvolumen für gewöhnlich dann wieder deutlich an.

Die allermeisten Profis haben ihre Bücher für 2022 bereits geschlossen und sich in den Weihnachtsurlaub verabschiedet. Kurzfristige, stichtagsbezogene Käufe und Verkäufe zur Bilanzkosmetik vor dem 31. Dezember – im Fachjargon als „Window Dressing“ bekannt – dürften bereits erfolgt sein. Die Profis, die noch aktiv sind, halten sich zurück. Eine Neuausrichtung des Portfolios auf den letzten Metern eines Börsenjahres wäre ungewöhnlich.

Folglich kommt es in erster Linie auf die Privatanleger an. Falls es doch noch zu einer überraschenden Jahresendrally kommen sollte, müssen sie den Startschuss geben.

Die geringen Umsätze bieten Chance und Risiko zugleich. Bei nur wenigen aktiven Investoren genügen bereits geringfügige Einflüsse, um die Kurse stärker in eine Richtung zu treiben – eben nach oben oder nach unten. Das hat der Handel am Donnerstag erneut bewiesen. Zwischen dem höchsten und tiefsten Handelsstand lagen 270 Zähler.

Allerdings ist die Zahl der börsenrelevanten Termine für die nächsten Tage extrem gering. Große Kurssprünge könnten deshalb auch schlicht ausbleiben.

In dieser Gemengelage ist eine Prognose kaum zu wagen. Angesichts geringer Umsätze, fehlender Einflüsse von außen, einer (noch) stabilen Absicherung nach unten sowie hartnäckiger Widerstände auf der Oberseite ist es ein realistisches Szenario, dass der Dax zunächst zwischen 13.800 und 14.150 Punkten bleibt.

Gaspreise fallen weiter

Angesichts des inzwischen milden Winterwetters fällt der Gaspreis immer weiter zurück. An der Amsterdamer Börse liegen die Futures für eine Lieferung im Januar neun Prozent tiefer bei 83,50 Euro pro Megawattstunde. Dieser TTF-Kontrakt dient häufig als Richtschnur für das europäische Preisniveau.

So tief lag der Preis zuletzt Mitte Juni. Auf Wochensicht beträgt das Minus etwa 25 Prozent. Im Sommer und im Herbst hatten die Preise in einem extrem dynamischen Prozess bei bis zu 346 Euro pro Megawattstunde gelegen.

Einzelwerte im Fokus

Biontech: Der Omikron-Impfstoff des Mainzer Biotech-Unternehmens und seines chinesischen Partners Fosun Pharma ist nun in Hongkong regulär zugelassen. Damit sei das Mittel Comirnaty der erste und einzige Impfstoff, der eine Genehmigung für Booster-Impfungen in Hongkong habe, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zudem startet Biontech mit klinischen Tests seines Malaria-Impfstoffs. Die Aktie gewinnt 1,8 Prozent.

Uniper: Die Aktie verliert an ihrem letzten Handelstag im SDax 3,4 Prozent. Der inzwischen verstaatlichte Versorger muss den Index der kleineren Werte verlassen, weil der Streubesitz unter die notwendige Schwelle von zehn Prozent gesunken ist. Der Staat hält knapp 99 Prozent an Uniper. Den frei werdenden Platz nimmt nach Weihnachten der Brennstoffzellen-Hersteller SFC Energy ein.

Ferronordic: Der Verkauf des Geschäfts in Russland treibt die Aktie auf den höchsten Stand seit der russischen Invasion in die Ukraine. Der schwedische Hersteller von Baumaschinen und Lastwagen Konzern veräußert sein russisches Geschäft für 1,32 Milliarden Kronen (umgerechnet rund 119 Millionen Euro) an eine russische Leasinggesellschaft. Die Papiere springen zeitweise um 60 Prozent hoch und pendeln sich bei einem Plus von gut 50 Prozent bei rund 75 Kronen ein. Anfang Januar hatten sie noch bei knapp 370 Kronen notiert.

