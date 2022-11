Dax aktuell Knapp 400 Punkte im Plus: Dax schwenkt nach US-Jobdaten wieder in den Rallymodus um

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es wieder aufwärts. Der Dax setzt nach dem US-Arbeitsmarktbericht seine Rally seit Ende September fort und erreicht mit 13.542 Punkten ein neues Hoch dieser Aufwärtsbewegung. Derzeit notiert der Leitindex bei 13.528 Punkten, ein Plus von 2,8 Prozent oder rund 395 Punkten.

Sollte der Dax nachhaltig über der Marke von 13.400 Punkten bleiben, sind die Chancen für weitere Kursgewinne groß. Für Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, definiert der Bereich bei rund 13.400 Zählern „die Grenze zwischen einer klassischen Bärenmarktrally und einem echten charttechnischen Befreiungsschlag in Form eines neuen Aufwärtsimpulses“. Mit den heutigen Kursgewinnen dürfte auch die fünfte Handelswoche mit einem Plus enden.

Dieser Kursanstieg überrascht. Noch am gestrigen Donnerstag war das Börsenbarometer zwischenzeitlich über 230 Punkte abgerutscht, ging aber mit einem moderaten Minus von 0,95 Prozent und einem Endstand von 13.130 Punkten aus dem Handel.

Denn seit Dienstag dieser Woche konsolidierte der Dax, doch diese Abwärtsbewegung war bislang gering ausgefallen. Seit dem ehemaligen Rally-Hoch mit 13.444 Punkten in der Spitze hat die Frankfurter Benchmark nur gut drei Prozent nachgegeben. Üblich sind eher Konsolidierungen von sechs bis sieben Prozent, was beim Leitindex für einen Rückgang bis auf 12.600 Punkte gesorgt hätte.

Die US-Arbeitsmarktdaten fielen besser als erwartet aus. Geschaffen wurden im Monat Oktober 261.000 neue Stellen. Erwartet worden war nur ein Plus von 200.000 bis 220.000 neuen Stellen. Seit etlichen Monaten gilt eigentlich die generelle Devise, dass positive Jobdaten schlecht für den Aktienmarkt sind und umgekehrt.

Was aber vermutlich für weiter steigende Kurse gesorgt hat: Die Dynamik beim Lohnanstieg nimmt ab. Laut dem Kapitalmarktexperten Thoma Altmann ist es bereits der siebte Monat in Folge, in dem diese so wichtige Zahl zurückgeht oder zumindest stagniert.

Sein Fazit: „Der heutige Arbeitsmarktbericht ist für die Fed eine Legitimation, ihre Geldpolitik langsamer zu straffen. Er ist aber keine Legitimation, den Straffungszyklus zu beenden.“

Denn der US-Arbeitsmarkt ist überhitzt. Der US-Notenbank-Chef Jerome Powell machte bereits am Mittwoch dieser Woche deutlich, dass die Zentralbank Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt wieder in ein besseres Gleichgewicht bringen muss. Nur dann könnte es gelingen, die Inflation von 8,2 Prozent im September auf das Ziel von zwei Prozent zu senken.

Powell hofft, dass eine Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt vor allem durch einen Rückgang der sehr hohen Zahl offener Stellen und nicht nur durch einen Abbau von Arbeitsplätzen zustande kommen könnte.



Unterstützt wurde der Markt von erfreulichen Signalen in Sachen Inflation. Die Preise der Hersteller im Euro-Raum steigen nicht mehr ganz so rasant.

Die Produzentenpreise in der Industrie erhöhten sich im September um 41,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 42,0 Prozent gerechnet. Im August lag das Plus noch bei 43,4 Prozent - ein Rekordwert.

In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt - also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Verbraucherpreise geben.



Hongkonger Börse im Rally-Modus

Zum Wochenschluss befindet sich ein Aktienmarkt im Rally-Modus: der in Hongkong. Der dortige Hang-Seng-Index steigt um 6,9 Prozent nach oben. Die vergangene Handelswoche mit einem Plus von 10,25 Prozent war wohl die beste der vergangenen zehn Jahre. Anleger setzten wohl auf eine Lockerung der chinesischen Null-Covid-Politik. Aber wie immer ist alles relativ: Seit Jahresbeginn weist der Hang-Seng-Index trotz der tollen Woche immer noch ein Minus von 34 Prozent auf.

35 Prozent hat der US-Technologieindex Nasdaq 100 seit Jahresanfang verloren. Mit dem gestrigen Tagestief von 10.680 Punkten rückt wieder das Jahrestief mit 10.441 Punkten in den Fokus. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Aktienkurs von 22 der 100 Papiere mindestens halbiert, darunter Werte wie Moderna, Adobe oder Nvidia. Bislang ist ein Ende der Talfahrt nicht in Sicht.

Blick auf Einzelwerte

Adidas: Unter den Dax-Werten stachen Adidas mit einem Plus von zwischenzeitlich 29 Prozent Prozent auf ein Tageshoch von 121,26 Euro hervor, obwohl die Ratingagentur Moody's den Ausblick für die Bonitätsnote herabsenkte.

Grund für den Kursanstieg sind Gespräche mit dem jetzigen Puma-Vorstandschef Björn Gulden. Er soll schon bald Nachfolger des scheidenden Kaspar Rorsted antreten. Gulden lässt seinen Vertrag mit dem fränkischen Sportartikelkonzern Puma überraschend zum Jahresende auslaufen.

Auf die Frage zu einem Wechsel zu Adidas hatte er zuletzt ausweichend reagiert. Ihm liege kein Angebot vor, hatte er nur gesagt. Am Freitag ließ er sich nach Bekanntgabe seines Abschieds bei Puma lediglich mit der Aussage zitieren: „Ich habe noch sehr viel Energie für eine operative Rolle für die nächsten fünf bis zehn Jahre, aber das wäre für Puma zu lange gewesen.“ Kurz darauf bestätigte Adidas die Gespräche über einen Wechsel.

Vonovia: Der Immobilien-Riese hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres ein deutliches Gewinnplus erzielt. Der Bochumer Konzern bestätigte zudem seine Prognose für 2022. Vonovia-Chef Rolf Buch will nun aber angesichts steigender Zinsen und Kapitalkosten vom durch Zukäufe getragenen Expansionskurs der vergangenen Jahre abrücken. Vielmehr will sich der Bochumer Dax-Konzern von Wohnungen trennen und Investoren bei einzelnen Projekten ins Boot holen. Die Aktie legt 7,8 Prozent zu, hat sich aber seit Jahresanfang mehr als halbiert.

Continental: Die Aktie wird mit einem Plus von 12,4 Prozent vom italienischen Reifenhersteller Pirelli mit nach oben gezogen. Dieser konnte im dritten Quartal die Verkaufspreise deutlich erhöhen und profitierte auch von einem vorteilhafteren Produktmix mit hochwertigen Reifen.

Gea: Der für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie produzierende Anlagenbauer hat nach Zuwächsen im dritten Quartal seine Jahresziele angehoben. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die Aktie notiert 7,2 Prozent im Plus.

Krones: Beim bayerischen Getränke-Abfüllanlagenbauer sind die Auftragsbücher prall gefüllt. Ende September war der Auftragsbestand fast doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Die Aktie gewinnt 6,6 Prozent.

RTL: Die Papiere büßten 0,4 Prozent ein. Wegen zeitlich verschobener Auslieferungen von Produktionen und Inhalten im laufenden Jahr rechnet der TV-Konzern mit weniger Umsatz als bislang angekündigt. Das operative Ergebnis soll zudem nun wegen der Werbemarkt-Entwicklung, die schwächer war als erwartet, am unteren Ende der Jahreszielspanne liegen.

