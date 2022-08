Dax aktuell Kursanstiege missfallen den Profis – Türkische Lira bricht nach Zinssenkung weiter ein

Trotz begrenztem Erkenntnisgewinn nehmen die Märkte die neuen Fed-Protokolle dankbar auf. Im Lager der Profis steigt aber die Zahl der Skeptiker.

Düsseldorf Anleger am deutschen Aktienmarkt kehren nach dem Kursrutsch am Vortag vorsichtig zurück auf die Käuferseite. Der Dax legt am Donnerstagnachmittag um 0,7 Prozent auf 13.714 Punkte zu. Am Mittwoch hatte das deutsche Börsenbarometer seine Verluste ausgebaut und am Ende zwei Prozent oder 300 Punkte tiefer bei 13.626 Punkten geschlossen.

Damit ist der Leitindex nach einer kleinen Gewinnserie zurückgefallen in die Kurssphären der vergangenen Woche. Es ist üblich, dass Anleger in solchen Phasen Gewinne einstreichen.

Ungewöhnlich ist aber, dass die Absicherungen gegen Kursverluste nicht die erwartete Wirkung gezeigt haben. Sowohl private als auch professionelle Investoren hatten zuletzt vermehrt solche Produkte gekauft. Die Auflösung solcher Absicherungen hätte den Markt eigentlich stabilisiert. Das ist am Mittwoch aber nicht geschehen.

