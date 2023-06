Der Dax hat die Zinserhöhung der EZB verarbeitet und durchbricht eine wichtige Marke. Allerdings sollten Anleger beachten, dass der Freitag ein besonderer Tag war.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax hat am Freitag das zweite Mal in einer Woche einen Rekord aufgestellt. Zwischenzeitig stieg das Frankfurter Börsenbarometer auf bis zu 16.427 Punkte. Erst am Mittwoch hatte es mit 16.336 Zählern einen neuen Höchststand erzielt. Am Ende lag der Dax 0,4 Prozent im Plus bei 16.357 Punkten.

Damit zeigte sich der deutsche Markt unbeeindruckt von den steigenden Zinsen in der Euro-Zone. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Donnerstag zum achten Mal in Folge ihren Leitzins erhöht auf nun 4,00 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutete zudem mindestens einen weiteren Zinsschritt an. Das verstärkt die bereits herrschenden Konjunktursorgen, da durch steigende Zinsen tendenziell Investitionen und Konsum sinken.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen