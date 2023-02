Zuletzt verzeichnete der deutsche Leitindex einen rasanten Anstieg. Dass sich diese Entwicklung fortsetzt, ist allerdings unwahrscheinlich.

Düsseldorf Seit Ende September ist der Dax um mehr als 30 Prozent gestiegen, ein Plus von rund 3650 Punkten innerhalb von gut vier Monaten. Das Verlaufshoch datiert vom vergangenen Donnerstag und liegt bei 15.520 Punkten. Die aktuelle Rally ist eine der extremsten der gesamten Dax-Historie. Welche Faktoren Anleger in den kommenden Handelstagen beachten sollten.

1. Positionierung lässt auf Short-Squeeze hoffen

Nach dem rasanten Anstieg in den vier Monaten erwarten sowohl Profianleger als auch Private wieder fallende Kurse. So haben beide Anlegergruppen in den vergangenen Tagen ihren Anteil an Put-Optionen und -Hebelprodukten vergrößert, ablesbar an den Daten der Frankfurter Terminbörse Eurex und der Stuttgarter Terminbörse Euwax. Damit sichern sie ihre Gewinne ab oder spekulieren auf fallende Notierungen.

Das ist in jedem Einzelfall eine übliche, verständliche Reaktion nach dieser Rally. Doch in der Gesamtheit verhindert das zunächst einen größeren Absturz am Aktienmarkt.

