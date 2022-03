Dax aktuell Nach Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine: Dax schließt deutlich im Plus

Nachrichten von den Verhandlungen stimmen die Anlegerinnen und Anleger optimistisch. Der Ölpreis gibt erneut deutlich nach.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Nach einer erneuten Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul erreicht der Dax am Dienstag den höchsten Schlusskurs seit Ausbruch des Ukrainekriegs. Den Unterhändlern zufolge hat die Ukraine Russland im Austausch für Sicherheitsgarantien Neutralität angeboten. Russlands Chef-Verhandler Wladimir Medinski bezeichnete das Treffen als konstruktiv. Das russische Verteidigungsministerium kündigte zudem an, die militärischen Aktivitäten rund um Kiew und Tschernihiw zu reduzieren, um einen Rahmen für die Gespräche zu bilden.

Angesichts dieser Signale baute der Leitindex Dax seine Tagesgewinne weiter aus. Der Leitindex schloss 2,8 Prozent im Plus bei 14.820 Punkten. Damit sind die Verluste nach der Invasion Russlands in der Ukraine mehr als aufgeholt. Auch die Börsen an der New Yorker Wall Street eröffneten freundlich. Der Dow Jones startete Prozent im 1,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq legte sogar 1,3 Prozent zu.

