Dax aktuell Nach Kursrutsch in den USA: Dax fällt zurück an die Marke von 13.800 Punkten

Der deutsche Leitindex folgt den US-Börsen in die Verlustzone. Das lässt vermuten: Der jüngste Stabilisierungsprozess war nicht robust genug.

„Die Angst ist zurück, die Sorgen sind wieder da“ (Foto: dpa) Börse in Frankfurt

Düsseldorf Der Kursrutsch an der Wall Street zieht den deutschen Aktienmarkt weiter nach unten. Der Dax fällt zum Auftakt am Donnerstag bis auf 13.816 Punkte, ein Minus von 1,3 Prozent.

Die wichtigsten Indizes in den USA hatten am Mittwoch den schlechtesten Tag seit zwei Jahren verbucht. Der Dow Jones verlor angesichts schwacher Firmenbilanzen und Rezessionsängsten 3,6 Prozent, der breiter gefasste S&P 500 vier Prozent und der technologielastige Nasdaq-Index gar 4,7 Prozent.

Diese Entwicklung setzte sich an den asiatischen Börsen fort, wenn auch etwas gedämpfter. Japans Leitindex Nikkei liegt kurz vor dem Handelsende zwei Prozent tiefer, der breite Topix 1,3 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong büßt 2,5 Prozent ein, während die Börse in Schanghai kaum verändert notiert.

„Die Angst ist zurück, die Sorgen sind wieder da“, kommentiert Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. „Jede Euphorie ist verflogen.“

