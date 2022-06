Dax aktuell Nach starken Verlusten am Vortrag: Dax baut Gewinne aus

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung.

Düsseldorf Am großen Verfallstag an den Terminmärkten startet der Dax einen neuen Erholungsversuch: Nachdem der deutsche Leitindex mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet ist, liegt er am Vormittag 1,3 Prozent im Plus bei 13.206 Zählern.

Am Donnerstag verzeichnete das Frankfurter Börsenbarometer noch seinen größten Tagesverlust seit mehr als drei Monaten. Es brach wegen erneuter Rezessionsängste, die von Zinserhöhungen in den USA, der Schweiz und in Großbritannien ausgelöst worden waren, um 3,3 Prozent auf 13.036 Punkte ein. Seit dem Zwischenhoch am Pfingstmontag summiert sich der Verlust für den Dax auf mehr als zehn Prozent.

Neben der Inflation und steigenden Zinsen spielen der Dekabank zufolge auch die Drosselungen der Gaslieferungen aus Russland zunehmend eine Rolle. „Die Sorgen vor einer Rationierung bei Gas im Herbst und Winter und damit die Wahrscheinlichkeit einer Rezession nimmt zu“, heißt es seitens des Instituts.

Der finale Ausverkauf steht laut Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, noch aus. „Zwar sind die Kurse stark gefallen und auch das Volumen ist erhöht, aber nicht auffällig stark“, sagt der Stratege. Nach der Kurserholung am Freitag könne daher noch nicht von einem Boden gesprochen werden.

Auch in den USA herrschte Ausverkaufsstimmung: Der technologielastige Nasdaq stürzte am Donnerstag um mehr als vier Prozent ab, der breiter gefasste S&P 500 gab 3,3 Prozent nach, und der Dow Jones fiel um 2,4 Prozent. Vorbörsliche Indikatoren der Wall Street signalisieren, dass sich die Kurse am Freitag dort ebenso stabilisieren.

Der Freitag hat das Potenzial, ein volatiler Handelstag zu werden, denn es ist Hexensabbat, auch „großer Verfallstag“ genannt. Immer am dritten Freitag in März, Juni, September und Dezember laufen an den Börsen weltweit viele Termingeschäfte auf einmal aus.

Dabei verfallen Optionen und Futures auf Indizes und Einzelwerte. Die Aktienkurse schwanken üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Zudem richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit an diesem Freitag auf die europäischen Inflationsdaten. Das Statistikamt Eurostat hat am Vormittag eine erste Schätzung für Mai bestätigt: Die Verbraucherpreise stiegen in dem Monat im Euro-Raum durchschnittlich um 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Die Inflationsrate ist damit inzwischen mehr als vier mal so hoch wie das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Um die Inflation einzudämmen, kündigte sie vor einigen Tagen einen ersten Zinsschritt im Juli an.

In den USA stehen an diesem Freitag unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion auf dem Terminplan. Analysten sagen hier eine Verlangsamung des Wachstums auf 0,4 von 1,1 Prozent voraus.

Erleichterungsrally bei südeuropäischen Bonds

Bei europäischen Staatsanleihen greifen Investoren ebenfalls wieder zu. Dadurch fällt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 1,686 Prozent. Noch gefragter sind ihre italienischen Pendants, sodass der viel beachtete Renditeabstand (Spread) zwischen diesen Papieren auf den niedrigsten Stand seit knapp zwei Wochen fiel.

Reuters berichtet unter Berufung auf Insider, dass die Notenbankchefin den Finanzministern der Euro-Zone hinter verschlossenen Türen das kürzlich angekündigte sogenannte „Antifragmentierungstool“ erläutert habe. Es solle eingesetzt werden, wenn die Spreads zwischen den Anleihen einzelner Staaten eine bestimmte Schwelle überschritten. Details habe sie allerdings nicht genannt.

Zudem steigt der Gaspreis erneut an. Der europäische Future erhöht sich um knapp zwölf Prozent auf 133,15 Euro je Megawattstunde. Preistreiber sind Börsianern zufolge erneut die reduzierten Lieferungen aus Russland.

Yen weiter unter Druck

Der Euro hält sich über der Marke von 1,05 US-Dollar. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0523. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch deutlich tiefer auf genau 1,04 Dollar festgelegt.

Der Yen wertet weiter ab, nachdem die japanische Notenbank verkündet hat, trotz hoher Inflation weiter an ihrem Kurs der ultralockeren Geldpolitik festzuhalten. Für einen US-Dollar müssen am Morgen 134,11 Yen gezahlt werden. Die japanische Währung liegt damit nur leicht über ihrem 24-Jahres-Tief.

Die Bank of Japan (BoJ) beschloss nach der zweitägigen Tagung, ihre wichtigsten geldpolitischen Hebel unverändert zu lassen. So sollen die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und die langfristigen bei etwa null bleiben. Auch hält die BoJ an ihren Käufen von Staatsanleihen und Aktien fest.

Dennoch fiel der japanische Nikkei-Index in Tokio am Freitag um 1,5 Prozent auf 26.027 Punkte. Der bestimmende Faktor waren an diesem Handelstag laut den Analysten der DBS Bank die erneuten Rezessionsängste infolge der größten Zinserhöhung seit 1994 in den USA.

Blick auf die Einzelwerte

Delivery Hero: Die Aktien des Dax-Unternehmens steigen um 3,3 Prozent und machen einen Teil des etwa zehnprozentigen Verlusts vom Donnerstag wett.

Eon: Unter den Favoriten im Dax stabilisierten sich die tags zuvor sehr schwachen Papiere des Versorgers Eon mit plus zwei Prozent. Hilfreich dabei war eine Hochstufung von „Neutral“ auf „Buy“ durch Goldman Sachs.

Immobilienunternehmen: Die aufgrund der Zinswende zuletzt besonders schwachen Immobilienwerte präsentieren sich fest. Vonovia führt den Dax mit einem Plus von 4,4 Prozent. Im MDax gehören Deutsche Wohnen und Grand City Properties zu Gewinnen mit einem Plus von 7,6 beziehungsweise 6,9 Prozent. Grand City Properties wurde beflügelt von einer Kaufempfehlung der Societe Generale. Erst am Vortag hatten Grand City den tiefsten Stand seit Anfang 2015 erreicht.

Stahlunternehmen: Ein optimistischer Ausblick von US Steel ermuntert Anleger zum Einstieg bei europäischen Stahlkonzernen. Die Aktien von Thyssen-Krupp, Salzgitter, ArcelorMittal und Acerinox steigen um bis zu zwei Prozent. Die Titel von US Steel gewinnen im vorbörslichen US-Geschäft 3,5 Prozent. Das Unternehmen stellt für das laufende Quartal einen überraschend hohen Gewinn von 3,83 bis 3,88 Dollar je Aktie in Aussicht.

Addex: Der Abbruch von Tests für ein Medikament gegen Parkinson führt bei Addex zum zweitgrößten Kurssturz der Firmengeschichte. Die Aktien der Schweizer Pharmafirma fallen in Zürich um mehr als 40 Prozent auf ein Rekordtief von 0,31 Franken. Das Mittel sei ein Hoffnungsträger gewesen, kommentiert Analyst Leonildo Delgado von der Baader Helvea Bank. Er stufte daher die Titel auf „Sell“ von „Add“ herunter und kürzte das Kursziel auf 0,25 von 0,84 Franken.

XSpray: Fortschritte bei der US-Zulassung eines Leukämie-Medikaments bescheren XSpray den größten Kurssprung seit fast einem Jahr. Die Aktien der Pharmafirma steigen in Stockholm um gut 14 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA gewährte dem Mittel den „Orphan Drug Status“, wodurch die Hürden für eine Zulassung sinken.

Nokian Tyres: Wegen eines optimistischeren Ausblicks winkt den Aktien des Reifenherstellers der größte Tagesgewinn seit zwei Jahren. Die Titel steigen in Helsinki um fast neun Prozent. Statt eines signifikanten Umsatzrückgangs erwartet das Unternehmen nun stabile oder nur leicht fallende Erlöse. Beim operativen Gewinn prognostizierte Nokian allerdings weiterhin eine deutliche Verringerung.

Engcon: Die Papiere des Börsen-Debütanten sind gefragt. Die Aktien des Anbieters von Bagger-Zubehör steigen in Stockholm auf 56,87 Kronen und liegen damit fast 25 Prozent über dem Ausgabepreis von 46 Kronen. Das Emissionsvolumen liegt bei umgerechnet 195 Millionen Euro, wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.

