Die Teilnehmer des deutschen Aktienmarktes sind hochgradig nervös. Neue US-Konjunkturdaten trüben die Kauflaune. Der Dax gibt einen Großteil seiner Tagesgewinne wieder ab.

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag einen zaghaften Erholungsversuch gestartet. Nachdem der Dax am Morgen in der Spitze bei 12.414 Zählern notiert hatte, gab der deutsche Leitindex seine Gewinne anschließend jedoch zum Teil wieder ab. Am Nachmittag notierte er ein nur noch leicht im Plus bei 12.270 Punkten.

Belastet wurde die Stimmung durch die Meldung, dass in den USA die Aufträge für langlebige Güter im August leicht gesunken ist. Die Bestellungen seien im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent gefallen, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag mit. Analysten hatten einen etwas stärkeren Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Im Juli hatte sich eine ähnliche Entwicklung gezeigt, mit einem Rückgang um 0,1 Prozent im Monatsvergleich.

Bei langlebigen Gütern handelt es sich um industriell gefertigte Waren, die längerfristig genutzt werden und nicht zum Verbrauch gedacht sind. Die Zahl gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen.

