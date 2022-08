Dax aktuell Notenbanken lassen Dax 300 Punkte abrutschen – Leitindex dürfte nun das Jahrestief testen

Düsseldorf Die Notenbanken in den USA und Europa verderben dem deutschen Aktienmarkt einen positiven Wochenausklang. Nach freundlichem Handelsauftakt rutschte der Leitindex wieder deutlich ab. Der Dax lag zum Handelsende 2,3 Prozent im Minus und notierte bei 13.971 Punkten, ein Verlust von exakt 300 Punkten. Das Tageshoch lag 400 Zähler höher. Noch am Donnerstag hatte der Leitindex 0,4 Prozent höher bei 13.271 Punkten geschlossen.

Die ersten großen Verkäufe setzten nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters ein. Demnach wollen einige Währungshüter der Europäischen Zentralbank Insidern zufolge auf der Zinssitzung im September eine besonders kräftige Zinserhöhung in Höhe von 75 Basispunkten diskutieren. Entsprechend kletterte die Rendite für eine zehnjährige Bundesanleihe von 1,32 auf 1,39 Prozent.

Danach redete Fed-Chef Jerome Powell auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole und schickte die Börsenindizes in den USA und in Europa tiefer in den Keller. „Die Wiederherstellung der Preisstabilität wird wahrscheinlich die Beibehaltung eines restriktiven geldpolitischen Kurses für einige Zeit erfordern. Die historische Entwicklung warnt eindringlich vor einer verfrühten Lockerung der Geldpolitik“, sagte Powell in Jackson Hole.

„Wir hören nicht auf, bis wir am Ziel sind“, so Powell. Ungewöhnlich deutlich sprach er auch über die harten Konsequenzen, die dieser Kurs mit sich bringt. So werde das eine längere Zeit mit schwächerem Wachstum zur Folge haben, „sowie einen schwächeren Arbeitsmarkt. Das wird für Haushalte und Unternehmen schmerzhaft sein“, stellte Powell klar. „Das sind leider die Kosten dafür, dass man Inflation bekämpft.“

Seit Dienstag vergangener Woche ist der Dax in einer Abwärtsbewegung. Damals kletterte der Leitindex bis auf 13.947 Punkte, der höchste Kurs seit Mitte Juni. Mit dem heutigen Tagestief von 12.939 Punkten wurde der bisherige Tiefpunkt dieser Abwärtsbewegung erreicht.

Wahrscheinlich gibt der deutsche Leitindex mit dem Kursrutsch am heutigen Handelstag die Marke von rund 13.000 Punkten nachhaltige auf, die sowohl im Monat Juli als auch in der abgelaufenen Handelswoche Unterstützung bot. Sollte der Dax am Montag kommender Woche unterhalb dieser Marke eröffnen, ist ein neuer Test des bisherigen Jahrestiefs wahrscheinlich. Das liegt bei 12.390 Punkten.

Bislang verlief der Börsenmonat August 2022 durchschnittlich. Der Dax liegt gegenüber dem Schlusskurs Ende Juli 3,8 Prozent im Minus und damit nur etwas höher als der Durchschnittswert von 1,8 Prozent seit Beginn der Dax-Berchnung 1988. Der August ist statistisch gesehen der zweitschwächste Monat innerhalb eines Börsenjahres. Nur der September mit einem durchschnittlichen Minus von 1,94 Prozent ist verlustreicher.

Solch ein Durchschnittswert sagt natürlich wenig über die einzelnen Börsenjahre aus. Getreu dem Motto: Ein Fuß im kochenden Wasser und der andere in Eiswasser ergibt im Durchschnitt eine angenehme Temperatur.

Was allerdings bei einem Blick auf die Statistik auffällt: In den vergangenen 20 Jahren gab es nur in zwei Fällen ein Minus von mehr als 3,5 Prozent in einem August. 2011 rutschte der Dax im August knapp 13 Prozent ab, weil die Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten drohte.

Und 2015 verlor der Leitindex in diesem Monat 9,3 Prozent, weil China die Märkte zusätzlich verunsicherte. Peking ließ Händler verhaften, nötigte Staatsbanken und andere staatliche Unternehmen, Aktien zu kaufen, obwohl sie hoch verschuldet waren. Ansonsten gab es nur kleinere Verluste, aber auch die Gewinne waren jeweils wenig ausgeprägt.

Gaspreis ziehen wieder deutlich an

Die europäischen Gaspreise sind auf Höhenflug. Der Terminkontrakt zur Lieferung im Oktober an der niederländischen Energiebörse verteuerte sich zwischenzeitlich um fast fünf Prozent auf 348 Euro je Megawattstunde und lag damit auf Rekordniveau. Der September-Future zog in der Spitze um über vier Prozent auf 341 Euro je Megawattstunde an.

Exporteur Gazprom will zum Monatsende vorübergehend den Betrieb der Pipeline Nord Stream 1 wegen Wartungsarbeiten unterbrechen. Zum Handelsauftakt lagen die Preis noch unterhalb von 300 Euro. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es rund 50 Euro.

Lira rutscht Richtung Rekordtief ab

Die türkische Lira ist auf dem besten Weg, ihr Rekordtief aus dem vergangenen Dezember zu erreichen. Im Gegenzug ist der Dollar gegenüber der Devise vom Bosporus auf ein neues Jahreshoch von 18,20 Lira geklettert. Der Rekordwert vom Dezember 2021 liegt bei 18,36 Lira.

Die Devisenanalysten der Commerzbank verweisen auf die neuen Probleme, die türkische Banken nun bei der Kreditvergabe haben. Aufgrund der Kombination von Politikmaßnahmen muss eine Bank, deren Kreditzins mehr als das 1,4-Fache des Leitzinses beträgt, 20 Prozent der Kreditsumme bei der Zentralbank in Form von Staatsanleihen als Sicherheit deponieren. Beim 1,8-Fachen des Leitzinses oder noch mehr liegt die Sicherheit bei 90 Prozent der Kreditsumme.

Der neue Leitzins für Firmenkredite liegt offiziell bei 15,34 Prozent. Die neuesten Daten zeigen, dass der gewichtete Durchschnitt der Firmenkreditzinsen des Bankensektors bei rund 21 Prozent liegt.

Für Devisenexperte Tatha Ghose zeigen die Zahlen, dass die Strafzahlung insgesamt nicht funktioniert. „Doch die Krux bei der Sache: Mit der Geldbuße werden ausdrücklich Risikoprämien für riskantere Kredite erschwert“, erläutert er. Und das sei nicht mit einer sicheren Bepreisung risikobehafteter Kredite vereinbar.

Unabhängig vom jeweiligen Zins mache dieser Mechanismus keine natürliche Risikobewertung von Banken möglich: „Für den Lira-Wechselkurs ist das ein Schlag ins Gesicht“, meint Ghose.

Blick auf Einzelwerte

Lufthansa: Die Aktie gab 2,3 Prozent nach. Im Tarifstreit mit den Piloten kann es bei der Airline jederzeit zu einem Streik kommen. Die Lufthansa habe ein neues Angebot vorgelegt, das aus Sicht der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit trotz „eines Schritts in die richtige Richtung“ aber unzureichend sei. Die Vorbereitungen für Streikmaßnahmen hätten begonnen.

Continental: Die Aktien verloren 5,6 Prozent an Wert. Eine skeptische Studie des Bankhauses Metzler belastete. Die Zielsetzungen des Autozulieferers könnten gefährdet sein, argumentierte Analyst Jürgen Pieper wegen der Gefahr, dass sich die Nachfrage im Reifengeschäft abkühlen könnte. Die schwächelnde Konjunktur könnte sich auf die gefahrenen Kilometer auswirken und so den Bedarf dämpfen. Längerfristig verwies der Experte auch auf den Klimawandel in Europa als Bremse für das hochprofitable Winterreifengeschäft.

Auch Aktien anderer Autozulieferer standen unter Druck. So büßten die Papiere der früheren Conti-Tochter Vitesco 4,8 Prozent ein, Anteilsscheine von Hella fielen um 2,7 Prozent.

