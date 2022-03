Dax aktuell Ölpreis sackt wieder ab – Dax steigt um über drei Prozent

Die neue Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine versetzt den Anlegerinnen und Anlegern in Kauflaune. Der Ölpreis gibt erneut deutlich nach.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Gute Stimmung am Aktienmarkt. Beflügelt von einem erneut kräftig sinkenden Ölpreis baut der Leitindex Dax seine Tagesgewinne weiter aus. Am frühen Nachmittag liegt der Leitindex 3,1 Prozent im Plus bei auf 14.869 Punkte. Damit sind die Verluste nach der Invasion Russlands in der Ukraine mehr als aufgeholt.

Gestützt wird die Rally vor allem durch Konsum- und Autoaktien. Zu den Gewinnern des Tages zählten die einstigen Corona-Profiteure Delivery Hero mit plus 10 Prozent und Hello Fresh, deren Papiere um 6,4 Prozent zulegten.

Die beiden zuletzt sehr schwachen Titel erhielten Auftrieb durch eine Analystenstudie der französischen Investmentbank Exane BNP. Aber auch Continental, Porsche, BMW und VW fuhren mit Zuwächsen von drei bis sieben Prozent in der Spitzengruppe mit.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen