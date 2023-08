Dax aktuell Powell-Rede gibt dem Dax einen Dämpfer

Der Dax gibt nach der Rede des US-Notenbankpräsidenten auf der Konferenz in Jackson Hole seine Gewinne wieder ab. Steigen die US-Zinsen doch noch weiter?

Frankfurt Lange Zeit sah es am Freitag gar nicht schlecht aus für Deutschlands Leitindex Dax, doch dann machte Jerome Powell den Investorinnen und Investoren einen Strich durch die Rechnung. Auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole in den Rocky Mountains betonte Powell am Nachmittag, dass die US-Notenbank (Fed) die Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation womöglich noch weiter anheben müsse.

Trotz der Serie an Zinsschritten sei die Inflation noch zu hoch, sagte Powell. Das kostete den Dax einen Großteil seiner Tagesgewinne. Am späten Nachmittag lag er mit 15.615 Punkten ganz leicht unter dem Vortagsstand, nachdem er zuvor um bis zu 0,7 Prozent vorgerückt war. Damit steuerte der Dax gleichzeitig auf das vierte Wochenminus in Folge zu.