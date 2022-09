In den USA dürfte in dieser Woche der nächste Zinsschritt im Kampf gegen die Inflation anstehen. Anleger fürchten, dass dadurch die globale Konjunktur abgewürgt wird.

Düsseldorf Die Sorge vor einer globalen Rezession drückt auch zu Beginn der neuen Handelswoche die Stimmung am deutschen Aktienmarkt: Der Dax weitet am späten Montagvormittag seine Verluste aus und notiert ein Prozent im Minus bei 12.620 Punkten. Der Höchststand lag bei 12.709 Zählern. Am Freitag hatte der Dax den Handel 1,7 Prozent tiefer bei 12.741 Punkten beendet. In der abgelaufenen Handelswoche brach die Frankfurter Benchmark insgesamt um 2,7 Prozent ein.

Auslöser für den Kursrutsch waren die jüngsten Inflationsdaten aus den USA: Mit 8,3 Prozent lag die Teuerung im August über den Erwartungen der Analysten.

Der Fokus der Anleger richtet sich aus diesem Grund auf die US-Notenbank Federal Reserve (Fed): Auf ihrer Sitzung am Mittwoch entscheiden die Währungshüter über ihren weiteren geldpolitischen Kurs. Investoren befürchten, dass sie im Kampf gegen die Inflation die Zinsen so stark anheben, dass sie die Wirtschaft abwürgen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen