Dax aktuell Risiko eines Energieembargos steigt: Dax baut Verluste aus und fällt in Richtung 14.100 Punkte

Mögliche weitere Russland-Sanktionen verunsichern die Märkte: Damit steigen auch die Inflations- und Konjunkturrisiken. Auch Aussagen der US-Notenbank belasten die Stimmung.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Die sich eintrübenden Konjunkturaussichten verunsichern die Anleger am deutschen Aktienmarkt. Der Leitindex Dax baut im Tagesverlauf seine Verluste aus und liegt am Mittag zwei Prozent tiefer bei 14.129 Punkten.

Finanzwerte, die zuvor von den anziehenden Anleiherenditen profitiert hatten, drehten zuletzt ebenso ins Minus. Größte Verlierer im Dax sind die Online-Händler Zalando, Delivery Hero und Hellofresh mit Verlusten zwischen fünf und sieben Prozent. Auch Auto-Aktien geben stark nach.

Am Markt drücken am Mittwoch zwei Faktoren auf die Stimmung: Zum einen wollen die USA und ihre Verbündeten wegen des Kriegs in der Ukraine die russische Wirtschaft durch weitere Strafmaßnahmen unter Druck setzen. Ein mit den G7-Staaten und der EU abgestimmtes Paket soll am Mittwoch vorgestellt werden.

