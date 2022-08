Dax aktuell Rückgang der US-Inflation sorgt für Dax-Freudensprung – Experte: „Das könnte eine Zeitenwende sein“

Nach seiner 1400-Punkte-Rally legt der Index eine zu erwartende Verschnaufpause ein. An welchen Marken sich Anleger in dieser Phase orientieren sollten.

Düsseldorf Der deutliche Rückgang der US-Inflation sorgt für einen Freudensprung am deutschen Aktienmarkt. Der Dax notiert nachmittags mit 13.693 Zählern rund 1,2 Prozent im Plus. Innerhalb weniger Minuten schoss das Börsenbarometer um über 100 Punkte nach oben. Am gestrigen Dienstag hatte der Leitindex noch ein Prozent nachgegeben. Er schloss mit 13.534 Zählern.

Denn die Inflation in den USA hat sich im Juli stärker als erwartet verlangsamt. Damit wird Druck auf die US-Notenbank etwas geringer, die Zinsen weiter aggressiv zu erhöhen. Und wenn die US-Notenbank langsamer und weniger stark erhöhen kann, dann ist das eine gute Nachricht für den Rentenmarkt, für den Aktienmarkt und für die gesamte US-Wirtschaft.

Der Verbraucherpreisindex stieg um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat nach dem Anstieg um 9,1 Prozent im vergangenen Monat,u einem neuen 40-Jahres-Hoch. Experten hatten mit einem Anstieg von 8,7 Prozent gerechnet,