Dax aktuell Rücksetzer am Vormittag, seitdem seitwärts: Dax wird von Zinssorgen belastet

Aktuelle Konjunkturdaten zerstreuen die Rezessionsgefahr. Daher erwarten Anleger nun weitere Zinserhöhungen durch die EZB. Die Credit-Suisse-Aktie liegt auf Rekordtief.

Düsseldorf Nach einem Rücksetzer am Vormittag bewegt sich der Dax am Donnerstag seitwärts. Am Nachmittag notiert er mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 15.423 Punkten.

Damit knüpft der deutsche Leitindex an den ebenfalls impulsarmen Vortag an. Am Rosenmontag war der Dax mit 15.478 Punkten nahezu unverändert aus dem Handel gegangen.

Die Veröffentlichung robuster Konjunkturdaten war der Grund für den überraschenden Rücksetzer etwa eine Stunde nach Handelsstart. Laut der Einkaufsmanager-Umfrage des Finanzdienstleisters S&P Global ist die deutsche Wirtschaft erstmals seit einem halben Jahr wieder gewachsen.

Auch die Ergebnisse der monatlichen Befragung unter Börsenprofis, die das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ebenfalls am Vormittag veröffentlichte, deuten auf eine Erholung der Wirtschaft hin. Das Barometer zur Einschätzung der Konjunktur in den nächsten sechs Monaten legte das fünfte Mal in Folge zu.