Dax aktuell Schleichender Verfall beim Dax – Experte sieht „Ruhe vor dem Sturm“

Das Handelsvolumen trocknet vor den Zinsentscheidungen in dieser Woche aus. Die Anleger erwarten offensichtlich eine Vorentscheidung, wie weit die Zinsen noch steigen.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt setzt zum Wochenstart seinen jüngsten Negativtrend fort. Am Montagvormittag liegt der Leitindex Dax 0,5 Prozent im Minus bei 14.301 Punkten. Seit dem Zwischenhoch von 14.585 Punkten am 2. Dezember summiert sich das Minus auf knapp zwei Prozent.

Damit befindet sich der Dax weiter auf Richtungssuche, nachdem er im Oktober und November um rund 2400 Punkte gestiegen war. Die Richtungssuche zeigt sich auch am unterdurchschnittlichen Handelsvolumen. Dieses lag in der vergangenen Woche bei knapp 51 Millionen Dax-Aktien – während der vorherigen Rally lag der Wert bei 68 Millionen. Käufer halten sich also zurück.

Der schleichende Verfall ist auch ein Zeichen dafür, dass Anlegerinnen und Anleger vor den wichtigen Ereignissen in dieser Woche abwarten. „Der heutige Börsentag ist so etwas wie die Ruhe vor dem großen Sturm“, kommentiert Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners die Marktbewegung.

