Dax aktuell Schnäppchenjäger schieben den Dax kräftig an – aber ein Risiko bleibt

Nach einem schwachen Handelstag legen die Kurse an Europas Aktienmärkten zu. Lufthansa verzeichnet den größten Kurssprung seit März.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Nach deutlichen Verlusten am Donnerstag startet der Dax am Freitag einen Erholungsversuch: Nach Eröffnung der US-Börsen legt der Leitindex weiter zu und notiert am frühen Abend 2,6 Prozent im Plus bei 12.846 Punkten. Der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 kletterte um zwei Prozent auf 3467 Zähler.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 1,9 Prozent im Minus geschlossen bei 12.520 Punkten. Das Tagestief lag sogar bei 12.434 Zählern.

Händler sprechen von „Schnäppchenjägern“, die auf den nun wieder niedrigeren Niveaus Einstiegschancen wittern. Positiv kamen bei Anlegern am Nachmittag die überraschend starken US-Einzelhandelsumsätze an. Die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Auch der US-Aktienmarkt startete mit deutlichen Kursgewinnen in den Freitagshandel.

Gleichwohl bleibe die Stimmung an den Aktienmärken labil, heißt es. So sorgen sich Anleger über die stark gestiegene US-Inflation auf 9,1 Prozent im Juni, die Spekulationen über ein aggressives Gegensteuern der US-Notenbank Fed befeuert.