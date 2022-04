Dax aktuell Schwache US-Börsen schicken den Dax unter die 14.000-Punkte-Marke – JP Morgan erwartet Erholungsrally

Trotz der heutigen Kursgewinne: Der deutsche Leitindex hat noch einen weiten Weg vor sich, um den Abwärtstrend seit Jahresanfang zu beenden.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Beim deutschen Leitindex steht am heutigen Handelstag wieder die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten im Fokus. Nachdem der Index bis zum Nachmittag stehts über der Marke gelegen hatte, rutschte der Dax im Zuge schwacher US-Börsen wieder unter diese Marke. Derzeit notiert der Index bei 13.984 Punkten, ein Plus von noch 0,4 Prozent. Am gestrigen Montag verlor das Börsenbarometer 1,5 Prozent und ging mit einem Stand von 13.924 Punkten aus dem Handel.

Die US-Bank JP Morgan erwartet sogar im Wochenverlauf eine Erholungsrally an den Aktienmärkten. Die Märkte seien überverkauft und die Stimmung allgemein sei schlecht, was Anleger zu strategischen Käufen nutzen könnten, schrieb Analyst Marko Kolanovic. Am heutigen Dienstag veröffentlichen in den USA nachbörslich Microsoft und der Google-Mutterkonzern Alphabet ihre Quartalszahlen.

Noch keine Trendwende beim Dax

Dennoch lässt sich mit den heutigen Kursgewinnen noch kein grundlegender Trendwechsel beim deutschen Leitindex erkennen.

