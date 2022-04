Dax aktuell Sorge vor neuen Russland-Sanktionen – Anleger warten ab

Der Krieg in der Ukraine geht weiter, und ein Ende scheint nach wie vor nicht in Sicht. Die Börsianer bleiben vorsichtig. Die Kurse pendeln um das Schlussniveau von Freitag.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Die Anleger und Anlegerinnen bleiben am Montag vorsichtig. Im Laufe des Vormittags grenzte der Dax seine Verluste ein, notierte vor dem Mittag um sein Schlussniveau von Freitag bei 14.452 Punkten. Auch der Euro-Zonen-Leitindex Eurostoxx50 kämpft sich In Richtung Kursschluss von Freitag zurück und notiert bei 3925 Punkten.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets kommentierte: „Ein Waffenstillstand in der Ukraine ist weiterhin nicht in Sicht, stattdessen stehen nach den schrecklichen Bildern aus den von russischen Truppen wieder verlassenen Städten neue Sanktionen des Westens gegenüber Russland im Raum.“ Nachdem das deutsche Börsenbarometer in der vergangenen Woche an der psychologisch wichtigen Marke von 15.000 Punkten scheiterte, gehe es nun erst einmal wieder seitwärts, ergänzte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

