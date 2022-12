Dax aktuell Starke US-Jobdaten schieben den Dax an – Entspannung bei der Zinskurve am Anleihemarkt

Die Zinskurve sendet noch immer ein Rezessionssignal – doch es ist weniger stark als noch vor einigen Wochen. Der Fokus liegt nun auf neuen Preisdaten in der nächsten Woche.

Düsseldorf Die Robustheit des US-Arbeitsmarkts sorgt für unerwartete Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt. Der Leitindex Dax liegt am Nachmittag 0,6 Prozent im Plus und knapp über der umkämpften Marke von 14.000 Punkten.

Das Börsenbarometer profitiert von der Aussicht auf einen freundlichen Handelsauftakt an der Wall Street. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sind leicht gestiegen, verharren aber mit 225.000 in der Nähe ihres historischen Tiefs. Der Jobmarkt in den USA zeigt sich also außerordentlich trotz der aggressiven Zinsstrategie der Notenbank Fed.

Positive Arbeitsmarktdaten geben als ein wichtiger Indikator für die konjunkturelle Entwicklung den Märkten Rückenwind. Auf der anderen Seite stärkt die Robustheit die Fed darin, die Straffung der Geldpolitik fortzuführen, wenn negative Effekte am Arbeitsmarkt ausbleiben. Diese Deutung hat in den vergangenen Wochen starke Jobdaten schon mal dominiert – und auf kurze Sicht zu fallenden Kursen geführt.

