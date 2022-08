Dax aktuell Starke Zahlen stützen den Dax – Neue Daten lassen weitere Dynamik erwarten

Vor den neuen US-Arbeitsmarktdaten halten sich Anleger auch am deutschen Markt zurück. Unterstützung erhält der Leitindex weiter durch starke Firmenbilanzen.

Düsseldorf Am letzten Tag der ersten August-Börsenwoche verteidigt und verarbeitet der Dax seine jüngsten Gewinne. Am Freitagmorgen liegt der deutsche Leitindex auf dem Niveau des Vortages bei 13.665 Punkten. Am Donnerstag hatte er noch 0,55 Prozent höher geschlossen.

Die Vorgaben aus den USA fielen mäßig aus. Anleger an der Wall Street hielten sich bedeckt angesichts der wichtigen Arbeitsmarktdaten für den Monat Juli, die am Freitag um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden.

Die neuen Daten vom US-Jobmarkt sind auch für den deutschen Aktienmarkt ein wichtiger Indikator vor dem Wochenende. Denn sie können Hinweise darüber geben, ob und wie die US-Notenbank Fed ihren geplanten Zinserhöhungskurs fortsetzt.

