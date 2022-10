Positive Konjunkturdaten beruhigen die Anleger. Gute Quartalszahlen geben Cropenergies Auftrieb, Philips zieht Siemens Healthineers ins Minus, Brenntag steht am Dax-Ende.

Frankfurt Gute Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch stabilisiert: Nachdem der Leitindex Dax zunächst im Minus notiert hatte, drehte er im weiteren Handelsverlauf ins Plus. Er liegt am frühen Mittag 0,4 Prozent höher bei 12.267 Punkten.

Eurostat gab am Mittwoch bekannt, dass sich die Industrieproduktion in der Euro-Zone zuletzt positiv entwickelt hat. Die Betriebe stellten demnach im August 1,5 Prozent mehr her als im Vormonat. Experten hatten erneut einen Rückgang erwartet. Im Juli hatte das Minus bei 2,3 Prozent gelegen. Diese überraschende Positivnachricht motivierte die Anleger.

Auch der Eurostoxx 50 aus den großen börsennotierten Unternehmen des Euro-Raums zeigt sich stabil. Am Mittwochmittag verzeichnet er ein Plus von 0,5 Prozent. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen notiert fast unverändert bei 22.168 Punkten.

Am Dienstag hatte der Dax 0,4 Prozent tiefer bei 12.220 Zählern geschlossen. Die Kursgewinne aus den ersten starken Oktobertagen sind weitgehend aufgezehrt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen