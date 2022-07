Dax aktuell Uniper-Aktie fährt Achterbahn: Tiefer Fall nach zunächst zweistelligem Anstieg – Dax zieht an

Der Dax legt zum Wochenausklang nochmal zu. Neben Uniper rückt vor allem die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe in den Fokus.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Die historische Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) wirkt kaum nach auf den deutschen Aktienmarkt. Der Dax notierte in einem recht impulslosen Handel lange an seinem Vortagesniveau, stieg am Nachmittag aber um bis zu 0,8 Prozent und lag gut eine Stunde vor Handelsschluss bei 13.279 Punkten. Der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 bewegte sich ebenfalls leicht im Plus bei 3605 Zählern.

Auch die US-Börsen starteten unentschlossen in den Freitag: Der breite S&P500-Index und der Tech-Index Nasdaq 100 pendelten um ihre Vortagesniveaus.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen