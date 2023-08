Die Absenkung des Kreditratings der USA war am Markt ein willkommener Anlass für Gewinnmitnahmen. Nun rücken zwei Marken in den Blick.

Düsseldorf Unterstützt von der besseren Stimmung an den US-Börsen hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag stabilisiert. Der Leitindex Dax beendete den Handelstag 0,4 Prozent im Plus bei 15.952 Punkten.

In den USA starteten die großen Indizes mit Gewinnen in den Handel, nachdem der Onlinehändler Amazon überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt hatte. Allerdings scheuen Anleger größere Käufe, weil von den zuvor veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten kein klares Signal an die Märkten ausging.

Denn der Bericht vom US-Jobmarkt hält für die Börse positive wie negative Aspekte bereit. Positiv ist, dass im Juli in den USA nur 187.000 neue Jobs geschaffen wurden – weniger als die 200.000 Arbeitsplätze, die erwartet worden waren. Negativ ist, dass die Arbeitslosenquote auf 3,5 Prozent sank – erwartet wurde eine Quote von 3,6 Prozent. Außerdem stiegen die Löhne stärker als von Analysten prognostiziert.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen