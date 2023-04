Dax aktuell US-Inflationsdaten sorgen für ein Plus von 150 Punkten – Dax klettert auf neues Jahreshoch

Düsseldorf Der deutsche Leitindex hat mit 15.827 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht. Nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten schnellte das Börsenbarometer um 150 Punkte nach oben. Damit geht die Aufwärtsbewegung in Richtung der 16.000er-Marke weiter – das Rekordhoch liegt noch bei 16.290 Punkten.

Im März hat die Inflation in den USA deutlich nachgelassen. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen sank auf 5,0 Prozent, von 6,0 Prozent im Februar. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten 5,2 Prozent erwartet.

Die US-Notenbank Federal Reserve kann das Abebben der Inflationswelle nach einer Serie von Zinserhöhungen als Etappensieg feiern. Doch macht ihr die hartnäckig hohe Kern-Inflation zu schaffen, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden. Diese stieg im März auf 5,6 Prozent von 5,5 Prozent im Februar.

Diese Entwicklung gilt aber als Alarmzeichen, da der Preisauftrieb somit offenbar schon weite Bereiche der Wirtschaft erfasst hat und sich zu verfestigen droht. Die US-Währungshüter um Notenbankchef Jerome Powell müssen nun entscheiden, ob sie die Zinsen Anfang Mai weiter erhöhen oder aus Rücksicht auf die Konjunktur und mögliche Rezessionsrisiken eine Pause einlegen.

Die neuen Inflationsdaten haben die Ansicht der Anlageprofis verfestigt. Mittlerweile rechnen 75 Prozent der Marktteilnehmer damit, dass die Fed bei ihrer nächsten Sitzung Anfang Mai die Zinsen um 25 Basispunkte anhebt. Vor einer Woche ging laut dem Fed Watch Tool der Chicagoer Börse weniger als die Hälfte der Akteure davon aus. Spätestens im September setzen die Profis wieder auf Zinssenkungen der US-Notenbank.

Auf den ersten Blick war der gestrige Dienstag ein eher langweiliger Handelstag mit einer Spanne von nur 101 Punkten. Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, hat dennoch etwas Bemerkenswertes festgestellt: Auf Tagesschlusskursbasis erreichte der Dax ein neues 52-Wochen-Hoch. In den Wochen zuvor hatte es solche Hochpunkte bereits auf Wochenschlusskursbasis und während des Intraday-Handels gegeben.

„Der Hausse-Modus wurde damit erneut untermauert“, analysiert Scherer.

Derzeit lassen sich aus der Charttechnik und der Anlegerstimmung ähnliche Signale ableiten. Zusammengefasst bedeuten diese: Der übergeordnete Aufwärtstrend ist nach dem Kursrutsch Mitte März wieder intakt und verheißt weiter steigende Kurse. Kurzfristig könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen, doch der Rückgang dürfte moderat ausfallen.

Zu dieser Erkenntnis kommen sowohl Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, als auch Sentimentexperte Stephan Heibel nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment.

Aufwärtstrend ist wieder intakt

„Der übergeordnete Aufwärtstrend ist wieder deutlich intakt“, meint Utschneider. „Die markttechnischen Indikatoren zeugen ebenfalls von einer anhaltenden Trendstärke.“ Dabei dient der Bereich von 15.300 bis 15.400 Zählern als erste größere Unterstützung.

Dax startet nach Ostern im Plus

Dort liegt mit 15.348 Zählern unter anderem die 38-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend anzeigt. Ein Rutsch unter 15.300 Punkte könnte einen Test der 15.000er-Zone auslösen, darunter liegt mit 14.809 Zählern der Tiefpunkt der vergangenen zwei Wochen.

Bei der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment hat der Zukunftspessimismus der Anleger den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren erreicht. Die meisten erwarten nun fallende Kurse beim deutschen Leitindex Dax in den kommenden drei Monaten.

>> Lesen Sie hier: Die meisten Anleger erwarten fallende Kurse in den kommenden drei Monaten

„Dieses Verhalten der Anleger signalisiert eine baldige Konsolidierung, unterstützt durch andere technische Indikatoren“, erläutert Sentimentexperte Heibel. Doch einen längeren und deutlichen Kursrutsch erwartet er nicht, dementsprechend auch kein Ende des aktuellen Bullenmarkts.

Blick auf die Einzelwerte

Mercedes-Benz: Der Autobauer hat trotz weiterhin gestörter Lieferketten und schwacher Konjunktur den Absatz im ersten Quartal leicht gesteigert. Das beschert der Aktie ein Plus von 0,4 Prozent. Von Januar bis März lieferte der Dax-Konzern 503.500 Pkw an Händler und Privatkunden aus, ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

„Die Nachfrage unserer Kunden nach Top-End- und batterieelektrischen Fahrzeugen ist die treibende Kraft für unser Absatzergebnis im ersten Quartal“, erklärte Vertriebschefin Britta Seeger am Mittwoch. Gefragt waren demnach besonders Spitzenmodelle wie G-Klasse und Maybach, aber auch Einstiegsmodelle der Marke mit dem Stern wie GLA und GLB sowie deren batterieelektrische Pendants. Der Anteil reiner E-Autos am Gesamtabsatz sei auf zehn Prozent gestiegen von sechs Prozent vor Jahresfrist.

Immobilienwerte: Ein Medienbericht beflügelt die Kurse der Branche. Die Aktien von Vonovia, Aroundtown, TAG Immobilien und Grand City Properties gewinnen zwischen 1,9 und 3,2 Prozent. Die Preise für Neubauwohnungen in Berlin seien im vergangenen Quartal nach einem halben Jahr mit Rückgängen um 0,8 Prozent gestiegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Daimler Truck: Ein Rekordgewinn beim schwedischen Lkw-Bauer Volvo beflügelte die ganze Branche. Die Volvo-Aktie stieg um 8,2 Prozent auf 210,35 Kronen. Rivalen wie Traton und Daimler Truck zogen knapp sechs beziehungsweise gut drei Prozent an. Volvo hat zum Jahresauftakt Lieferengpässen und Inflation getrotzt und mit einem Rekordgewinn die Markterwartungen übertroffen.

Merck: Die Papiere fielen um sechs Prozent auf ein Fünf-Monats-Tief von 162,85 Euro. Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern muss einen Dämpfer in der entscheidenden klinischen Studie mit seinem Mutiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib hinnehmen.

