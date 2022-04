Dax aktuell US-Inflationsdaten stabilisieren den Dax – Wie die Anleihemärkte reagieren

Düsseldorf Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA geben dem deutschen Aktienmarkt Stabilität. Nach Veröffentlichung der neuen Daten am Nachmittag liegt der Leitindex Dax nur noch 0,2 Prozent tiefer bei 14.165 Punkten.

Am Morgen hatte am Markt noch die Ausverkaufsstimmung dominiert. Im Frühhandel war der Dax bis zu zwei Prozent gefallen und war unter die Marke von 13.900 Zählern gerutscht. Investoren verkauften Aktien und Anleihen gleichermaßen, auch die Kryptowährung Bitcoin blieb davon nicht verschont.

Die Preise in den USA sind im März um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Dieser Wert ist der höchste Stand seit Ende 1981 und liegt leicht über den Markterwartungen. Allerdings liegt die Kerninflation mit 6,5 Prozent 0,1 Prozentpunkte unter den Prognosen im Vorfeld. Diese Tatsache bezeichnet der ökonomische Chefberater der Allianz, Mohamed El-Erian, als „eine große Erleichterung für die Märkte“, wie er auf Twitter schrieb.

Die US-Anleiherenditen zeigten sich daraufhin stabil. Zehnjährige US-Bonds rentieren mit 2,712 Prozent, nachdem am Morgen die Schwelle von 2,8 Prozent erreicht worden war. Zweijährige Bonds werfen 2,4321 Prozent ab.

Die Renditen der US-Bonds hatten in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Da sich die Renditen invers zu den Kursen solcher US-Bonds entwickeln, gab es quasi einen Crash bei diesen Papieren, die doch ein Hort der Sicherheit sein sollen. So sind die Kurse von US-Bonds mit zehnjähriger Laufzeit in diesem Zeitraum von 101 Prozent auf 91,89 Prozent gefallen – ein Verlust von mehr als neun Prozent innerhalb von sechs Wochen. Solch eine Entwicklung dauert zu üblichen Zeiten am Rentenmarkt mehrere Jahre.

Zugleich werfen Papiere mit kurzen Laufzeiten teils höhere Erträge ab als solche mit längeren. Das ist ungewöhnlich, weil Investoren normalerweise eine höhere Rendite fordern, wenn sie sich länger binden, und gilt als Vorzeichen einer Rezession.

Die Rendite zehnjähriger Bundesbonds gab am Nachmittag wieder leicht nach auf 0,7725 Prozent. Sie hatte zwischendurch mit 0,8 Prozent den höchsten Stand seit 2015 erreicht.

Doch wohin fließen all die Gelder? Die einzigen Profiteure sind derzeit Gold und Silber. Der Preis für eine Feinunze (31.1 Gramm) des gelben Edelmetalls liegt derzeit bei 1973 Dollar, Silber kostet 25,53 Dollar. Damit ist der Goldpreis aus seiner seit Mitte März bestehenden Handelsspanne nach oben ausgebrochen. Gold trotzt weiterhin den steigenden Anleiherenditen und Realzinsen.

„Für die meisten scheint im Moment das Motto ,Cash is King‘ zu gelten“, meint Kapitalmarktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Das wiederum lässt hoffen. „Angesichts der Tatsache, dass in der Euro-Zone für das Halten von Cash weiterhin Strafzinsen anfallen, dürfte dieser Zustand also nicht allzu lange anhalten.“

Blick auf die Charttechnik

Aus technischer Sicht hat sich die Lage am deutschen Aktienmarkt am Morgen eindeutig verschlechtert. Anleger sollten derzeit ihren Blick auf die Unterseite richten. Die Frankfurter Benchmark ist unter das Verlaufstief der vergangenen Woche gerutscht, das bei 14.027 Zählern lag. Dass es in der Folge aufwärts ging, ist auch charttechnisch als gutes Signal zu werten.

Die nächste wichtige Station auf der Unterseite liegt bei 13.680 Punkten. Dort liegt laut technischer Analyse die Normalkorrektur der Aufwärtsbewegung vom 7. bis zum 29 März, die sich von 12.438 Punkten auf der Unterseite bis hin zu 14.925 Zählern erstreckte. Normalkorrektur bedeutet einen Rückgang vom Hochpunkt um 50 Prozent des vorangegangenen Anstiegs.

Blick auf Öl und Bitcoin

Erste Lockerungen der Corona-Restriktionen in der chinesischen Finanz- und Wirtschaftsmetropole Schanghai mildern die Nachfragesorgen am Rohstoffmarkt. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee zieht rund drei Prozent auf 102,51 Dollar pro Barrel an. „Der Ölmarkt ist immer noch anfällig für einen großen Schock, wenn russische Energie sanktioniert wird, und dieses Risiko bleibt auf dem Tisch“, sagte Edward Moya, Marktanalyst beim Brokerhaus Oanda.

Allerdings ist der Brent-Preis seit Anfang März um mehr als 30 Prozent gefallen. Damals wurde ein Barrel zwischenzeitlich bei 139,13 Dollar gehandelt.

Die Kryptowährung Bitcoin setzte ihre Talfahrt fort und rutschte in der Nacht vom Montag auf Dienstag unter die Marke von 40.000 Dollar - ein Rückgang von fast zehn Prozent gegenüber dem Höchststand von Sonntagabend bei 43.500 Dollar. Derzeit wird Bitcoin bei 40.612 Dollar gehandelt. Die Performance des Kryptowährungsmarktes folgt offenbar im Großen und Ganzen der der Aktienmärkte.

Blick auf Einzelwerte

Deutsche Bank/Commerzbank: Die beiden deutschen Geldhäuser verlieren nach dem US-Hedgefonds Cerberus einen weiteren großen Investor. Die Investmentbank Morgan Stanley bot am Montagabend am Markt zwei Aktienpakete der beiden Großbanken von jeweils mehr als fünf Prozent an, die vom selben Investor stammen. Dabei handelt es sich um Capital Group. Die Pakete dürften insgesamt 1,75 Milliarden Euro bringen.

Nach Angaben der beauftragten Bank sollen 116 Millionen Deutsche-Bank-Aktien zu einem Preis von mindestens 10,98 Euro verkauft werden, das sind knapp acht Prozent weniger als der Xetra-Schlusskurs vom Montag. 72,5 Millionen Commerzbank-Papiere sollen für jeweils 6,55 Euro platziert werden, gut sechs Prozent unter dem Schlusskurs.

Der Rabatt ist relativ hoch, in vielen Fällen beträgt der Abschlag fünf Prozent. Entsprechend rutscht der Kurs der beiden Aktien deutlich ab. Titel der Deutschen Bank und der Commerzbank verlieren im Dax beziehungsweise MDax mehr als acht Prozent.

Rüstungsaktien: Bei den Einzelwerten waren erneut Rüstungswerte gefragt. So zogen die Aktien des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo um bis zu vier Prozent an. Deutsche-Bank-Analysten stuften die Titel wegen der Erwartung höherer Verteidigungsausgaben in den Hauptmärkten des Unternehmens auf „Kaufen“ hoch. Auch bei Rheinmetall witterten die Anleger rosige Geschäftsaussichten. Die Titel führten mit einem Plus von mehr als drei Prozent die Liste der MDax-Gewinner an, gaben einen Teil der Gewinne aber wieder ab.

Evotec: Das Hamburger Biotechunternehmen hat im vergangenen Jahr dank höherer Meilensteinzahlungen aus seinen Partnerschaften kräftig zugelegt. Die Aktie verliert allerdings in einem schwachen Marktumfeld zwei Prozent.

Dermapharm: Der Konzern kann auf das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte zurückblicken. Umsatz und Gewinn legten deutlich zu. Das Papier legt 1,7 Prozent zu, gibt seine Gewinne im weiteren Verlauf aber wieder her. Der Arzneimittelhersteller will auch die Dividende für das abgelaufene Jahr kräftig erhöhen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Ausschüttung von 2,17 (Vorjahr: 0,88) Euro je Aktie vor,

