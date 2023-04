Dax aktuell US-Techkonzerne verhindern höhere Verluste beim Dax

Ein Blick auf den Dax-Kursindex, das Börsenbarometer ohne Dividenden, lässt schon bald ein neues Rekordniveau erwarten – auch wenn am Mittwoch die Kurse zunächst nachgeben.

Düsseldorf Die positiven Quartalszahlen des Google-Mutterkonzerns Alphabet und Microsoft verhindern am deutschen Aktienmarkt einen deutlichen Kurseinbruch. Dennoch gibt der Dax im Mittagshandel 0,5 Prozent nach und wird bei 15.794 Punkten gehandelt.

Die US-Börsen hatten einen sehr schwachen Handelstag. Der S&P 500 verlor 1,6 Prozent und schloss auf dem niedrigsten Stand des Monats April, der üblicherweise zu den stärksten Börsenmonaten des Jahres zählt.

Eine anhaltend große Nachfrage nach Cloud-Angeboten hat Microsoft und Alphabet am Dienstag überraschend starke Quartalsergebnisse beschert, die nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurden. Die Google-Mutter kündigte darüber hinaus ein 70 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkauf-Programm an. Am deutschen Aktienmarkt liegt der Microsoft-Kurs mehr als sechs Prozent im Plus, der von Alphabet notiert unverändert.

