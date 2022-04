Dax aktuell Zinssorgen belasten den Dax – Vieles spricht aber für einen erneuten Anlauf Richtung 15.000 Punkte

Trotz der Belastungen wie der Krieg in der Ukraine und die bevorstehenden US-Zinserhöhungen erwarten die Profis ruhige Börsentage. Das lässt hoffen.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt gibt nach einer längeren Osterpause nach. Dabei rückt wieder der psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten in den Fokus. Der Dax notiert in der ersten Handelsstunde bei 14.021 Zählern, gegenüber dem Handelsschluss am Donnerstag ein Minus von einem Prozent. Die vergangene Handelswoche beendete der Leitindex 0,6 Prozent im Plus bei 14.164 Punkten.



Die Lage am Aktienmarkt lässt sich wie folgt beschreiben: Nach einer Klettertour von fast 2500 Punkten von Anfang bis Ende März mit einem kurzfristigen Tageshoch von 14.925 Zählern läuft seit Anfang April die Korrektur. Bislang ist diese Abwärtsdynamik seit Anfang des Monats deutlich geringer ausgeprägt als die Aufwärtsdynamik im März. Das spricht dafür, dass der Dax bald noch einmal einen Anlauf in Richtung 15.000 Punkte starten könnte.

