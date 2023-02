Dax aktuell Zinssorgen bestätigt: Dax dreht trotz guter Konjunkturdaten ins Minus

Düsseldorf Robuste Konjunkturdaten drücken den Dax am Donnerstag überraschend nach unten. Der deutsche Leitindex liegt am Vormittag 0,3 Prozent tiefer bei 15.432 Punkten. Zwischenzeitlich lag das Börsenbarometer sogar mehr als ein Prozent im Minus. Am Rosenmontag war der Dax mit 15.478 Punkten aus dem Handel gegangen.

Laut der Einkaufsmanager-Umfrage des Finanzdienstleisters S&P Global ist die deutsche Wirtschaft erstmals seit einem halben Jahr wieder gewachsen. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft im Februar knackte mit einem Wert von 51,1 Punkten die Wachstumsschwelle, die bei 50 Zählern liegt.

Ökonomen hatten lediglich mit einem leichten Anstieg auf 50,4 Zähler gerechnet. Damit wird eine schwere Winterrezession unwahrscheinlicher.

Jedoch seien die Daten nicht gut genug für konjunkturellen Optimismus, urteilt Ulrich Wortberg, Marktanalyst der Helaba. „Insgesamt lassen die Zahlen auf eine schwache Konjunkturdynamik schließen. Gleichwohl werden die Stimmungsindikatoren die EZB wohl nicht vom Zinserhöhungspfad abbringen.“ Das sorgt für Frust bei den Anlegerinnen und Anlegern.

Weiteren Aufschluss über die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland geben die Ergebnisse einer monatlichen Befragung unter Börsenprofis, die das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am späten Vormittag veröffentlicht. Sie gelten als Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Analystinnen und Analysten rechnen auch hier mit leichten Verbesserungen.

Mit der aktuellen Notierung verharrt das deutsche Börsenbarometer weiterhin innerhalb der engen Handelsspanne der vergangenen Wochen. Auf der Oberseite steht das Jahreshoch von 15.659 Punkten vom 9. Februar. Auf der Unterseite ist der Bereich zwischen 15.250 und 15.275 Punkten ein Widerstand. Erst wenn der Dax aus dieser Spanne von 400 Punkten ausbricht, ändert sich nachhaltig die Richtung am deutschen Aktienmarkt.

Zwar erwarten Börsenstrategen weiterhin steigende Kurse. Denn in der Börsenhistorie folgte auf ein schwaches Jahr mit Verlusten – wie 2022 – stets ein starkes. Doch kam es in diesen starken Jahren meist vor dem Sommer zu deutlichen Kurskorrekturen.

Anlegerinnen und Anleger versuchen nun, diesen Rücksetzer vorauszusehen, und verhalten sich in der Zwischenzeit risikoavers. Sie wollen nicht von sinkenden Kursen überrascht werden und lauern stattdessen auf Gewinnmitnahmen.

Manche Investorinnen und Investoren schichten ihre Depots auch zugunsten von Festgeldanlagen um, beobachtet Jochen Stanzl von CMC Markets. „Die Aktie ist nicht mehr alternativlos, der Zins nicht mehr negativ. Die Börsenwelt hat sich in dieser Angelegenheit um 180 Grad gedreht.“

Impulse aus der Berichtssaison

Zudem setzt sich am Dienstag die Berichtssaison fort. Unter anderem öffnen der US-Einzelhandelskonzern Walmart, der US-Medizintechnikkonzern Medtronic sowie der französische IT-Beratungsriese Capgemini ihre Bücher. Die britische Großbank HSBC hatte vor Öffnung der europäischen Börsen bereits mitgeteilt, 2022 ihre Gewinne gesteigert zu haben.

Am Nachmittag könnten weitere Impulse von der Wall Street kommen. Nach der feiertagsbedingten Pause am Montag erwarten Analystinnen und Analysten allerdings auch hier einen schwachen Handelstag. Denn einen Tag vor Veröffentlichung der Protokolle der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank Fed dürften viele in Wartestimmung verharren.

Aus den sogenannten Fed Minutes geht hervor, mit welcher Mehrheit der Beschluss zur Leitzinserhöhung um 0,25 Punkte Anfang Februar gefasst wurde. Aus dieser Information versuchen Anlegerinnen und Anleger herauszulesen, wie die weitere Zinspolitik der Fed ausfallen könnte. Weitere Zinserhöhungen dürften für Pessimismus an den Märkten sorgen.

Blick auf Einzelwerte

Adva Optical Networking: Der bayerische Netzwerkausrüster hat seine Ziele im abgelaufenen Jahr erfüllt. Mit 712 Millionen Euro lag der Umsatz 2022 innerhalb der im Sommer gesenkten Spanne von 680 bis 730 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Nettogewinn hingegen brach um zwei Drittel ein. Die Adva-Aktie verliert 0,3 Prozent, stützt aber ihren Mutterkonzern, den US-Telekomausrüster Adtran, dessen Papiere in Frankfurt um knapp zwei Prozent steigen.

Commerzbank: Auch heute bewegt der Aufstieg in den Dax 40 den Börsenkurs des Geldinstituts. Am 27. Februar wird die zweitgrößte deutsche Privatbank den Industriegase-Spezialisten Linde im Index ersetzen, der sich von der Frankfurter Börse zurückgezogen hat. Die Papiere starten mit einem Plus von zwei Prozent in den Handelstag, geben die Gewinne am Vormittag aber wieder ab.

Deutsche Börse: Die Analysten der Investmentbank Jefferies haben die Aktie von „buy“ auf „hold“ gesetzt und das Kursziel von 210 auf 190 Euro gesenkt. Das belastet die Anteilsscheine des Börsenbetreibers, sie verlieren zwischenzeitlich mehr als drei Prozent, am Vormittag liegen sie mit 2,6 Prozent im Minus.

Rheinmetall: Die Zusage der deutschen Industrie, Schützenpanzer an die Ukraine zu liefern, beschert dem Rüstungskonzern weiterhin steigende Kurse. Die im MDax notierte Aktie legt um mehr als ein Prozent zu.

