Dax-Ausblick Analysten rechnen mit weiteren Rückschlägen an den Börsen – Kurze Rally-Episoden möglich

Krieg, China-Lockdown, Rezessionsangst: Die kommende Woche bringt Anlegern tendenziell fallende Kurse, glauben Experten. Zugleich sehen sie aber auch Chancen.

Die Kurse bleiben weiter unter Druck. (Foto: Moment/Getty Images) Börsen-Charts

Frankfurt Trotz des positiven Abschlusses der vergangenen Börsenwoche dürfte für ein Aufatmen der Anleger kein Anlass bestehen: Experten prognostizieren für die kommende Woche erneut Rückschläge an den Märkten – und warnen vor weiteren Schwankungen.

Das liegt an einer Kombination verschiedener Faktoren: Neben der Zinswende in den USA und wohl bald auch in der Euro-Zone belasten die hohe Inflation, die Corona-Lockdowns in China und die geopolitischen Verwerfungen infolge des Ukrainekriegs die Märkte. Außerdem gilt der Mai traditionell als schwacher Börsenmonat. Diesem Ruf wird er bislang gerecht.

Einen kurzen Lichtblick boten die Börsen am Freitag: So beendete der Dax die Woche oberhalb der Marke von 14.000 Punkten und konnte damit seine Verlustserie stoppen, die zuvor fünf Wochen lang angedauert hatte. Zum Handelsschluss notierte der Leitindex bei 14.028 Punkten mit 2,1 Prozent im Plus.

