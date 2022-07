Dax-Ausblick Fed-Entscheid, Konjunkturdaten und Inflationszahlen: An den Börsen steht die Woche der Wahrheit an

Anleger in Europa könnten wieder ernüchtert werden – vom neuerlichen Zinsschritt der US-Notenbank, von schwacher Wirtschaft und noch höherer Geldentwertung.

Angesichts der fragilen Lage an den Märkten kommt es nach Auffassung von Strategen nun darauf an, dass die Notenbanken die Konjunktur mit ihrer Geldpolitik nicht noch über Gebühr belasten. (Foto: Tim Wegner/laif) Frankfurter Börse

Frankfurt Es dürfte wieder ungemütlicher werden an den Kapitalmärkten. Nach einer unter dem Strich freundlichen Woche für Aktien fürchten Strategen, dass die anstehenden Ereignisse die Aktien- und Anleihekurse deutlich in Bewegung bringen können. Denn die US-Notenbank Fed wird ihre Geldpolitik weiter straffen und vor allem in Europa stehen schwache Konjunkturdaten sowie neue Inflationszahlen an.

„Die Lage an den Aktienmärkten bleibt angeschlagen“, stellt Sören Hettler, Aktienanalyst der DZ Bank, fest. Die Entwicklung der vergangenen Tage – vor allem wegen des doch wieder fließenden Gases aus Russland und einer immerhin nicht nur negativ angelaufenen Firmen-Quartalssaison – habe lediglich eine Art Lichtblick in einem ansonsten eher trüben Umfeld dargestellt, meint er und verweist auf die Positionierung spekulativer Investoren an der US-Derivatebörse Chicago Mercantile Exchange.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen