Die neue Entschlossenheit von US-Notenbankchef Jerome Powell dürfte die Aktienmärkte weiter belasten. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.

Frankfurt Schlechter könnten die Vorgaben für den Start in die neue Woche kaum sein: Am Freitag beendete nur die Schlussglocke die Talfahrt der US-Börsen, und auch der Dax beendete den Handel nahe seinem Tagestief. Dabei fiel der deutsche Leitindex erstmals seit Mitte Juli unter die wichtige Marke von 13.000 Punkten.

Noch Mitte August hatte der Dax fast die 14.000-Punkte-Marke erreicht. Seitdem gewann jedoch wieder die Vorsicht die Oberhand. Investorinnen und Investoren fürchteten ein klares Bekenntnis von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zur Inflationsbekämpfung.

Genau dieses Bekenntnis gab Powell auf der internationalen Notenbankkonferenz in Jackson Hole am Freitagnachmittag deutscher Zeit ab – und drückte die Börsen deutlich ins Minus. Der Dax verlor am Freitag 1,9 Prozent; in den USA gaben der S&P 500- und der Dow-Jones- mehr als drei und der technologielastige Nasdaq-Index sogar über vier Prozent ab.

