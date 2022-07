Dax-Ausblick „Schlimmer als die Finanzkrise 2008“: Börsen-Experten warnen vor Gas-Crash – aber nicht alle

Wegen des drohenden Gas-Lieferstopps aus Russland fürchten Analysten eine schwere Rezession. Doch manche sehen diese in den aktuellen Kursen bereits eingepreist.

In den aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen sind sich die Analysten uneins wie selten. (Foto: Reuters) Handelssaal der Börse Frankfurt

Frankfurt Anleger starten mit vielen Sorgen in die neue Woche: Die Ängste vor einer Rezession belasten ebenso wie ein drohendes Abschalten der Gaszufuhr nach Europa und zu schnelle Zinserhöhungen in den USA.

Am vergangenen Freitag war von den Belastungen allerdings noch wenig zu spüren. An den europäischen Aktienmärkten setzte sich eine freundliche Tendenz durch. Die Anleger an der Wall Street waren eher zurückhaltend, nachdem ein positiver Arbeitsmarktbericht als Bestätigung für weitere und zügige Zinserhöhungen gedeutet wurde. Der Dax stieg um 1,3 Prozent, der S&P 500 schloss fast unverändert.

Die größten Dax-Gewinner kamen aus konjunktursensiblen Branchen. Kursaufschläge von drei bis sechs Prozent verbuchten: Porsche, Volkswagen, Heidelberg Cement, Mercedes-Benz, Daimler Truck, MTU Aero Engines, Continental, BASF und Covestro.

Bei den Autowerten aus dem VW-Konzernverbund gaben positive Nachrichten zum Börsengang der Sportwagenmarke Porsche Rückenwind. Die Aussicht auf steigende Zinsen half dem Bankensektor: Die Kurse von Deutscher Bank und Commerzbank legten deutlich zu.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen