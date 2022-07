Dax-Ausblick Viel Negatives ist schon eingepreist: Hoffnung auf länger steigende Kurse wächst

Viele Analysten überbieten sich noch mit Schreckens-Szenarien über Rezession und Teuerungsraten. Dabei hat der Aufschwung an der Börse vielleicht schon begonnen.

Besser als erwartet ausfallende Unternehmensgewinne könnten auch in der neuen Woche die Stimmung aufhellen (Foto: Stone/Getty Images) Finanzdistrikt von Frankfurt am Main

Frankfurt Anlegern steht eine ereignisreiche Woche bevor – mit voraussichtlich guten und schlechten Nachrichten. Für steigende Kurse dürften erneut gute Zwischenbilanzen der Konzerne sorgen. Dagegen könnten die Konjunkturdaten eher zu negativen Reaktionen führen.

Bemerkenswert ist, dass sich der Monat Juli schon als echter „Erholungsmonat“ gezeigt hat – der breit gefasste S&P 500 legte in den USA um knapp neun Prozent zu, der Dow Jones Industrial Index um 6,7 Prozent und die Technologiebörse Nasdaq um 12,3 Prozent. Für den deutschen Leitindex Dax war es mit einem Plus von 5,5 Prozent gar der stärkste Juli seit 2016.

Während also viele Analysten noch Schreckensszenarien über Rezession und Teuerungsraten ausbreiten, hat der Aufschwung an der Börse vielleicht schon begonnen. Das erste Halbjahr lief aus Anlegersicht enttäuschend – der S&P-500-Index schnitt beispielsweise so schlecht ab wie zuletzt im Jahr 1962. Umso größer sind nun die Hoffnungen, dass es zu einer längeren Gegenbewegung kommt.

