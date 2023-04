Dax-Bericht Dax schließt 0,5 Prozent im Plus – Experten sind uneins über weitere Perspektiven

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenschluss sein hohes Niveau halten, zeigte sich insgesamt aber impulslos. Getrieben von den jüngsten US-Konjunkturdaten und positiven Vorgaben der asiatischen Märkte beendete der deutsche Leitindex die Handelswoche 0,5 Prozent höher bei 15.808 Punkten. Auf Wochensicht legte er damit um 1,3 Prozent zu.

Stärkster Dax-Wert ist Vonovia mit einem Gewinn von über drei Prozent. Gefragt sind auch die deutschen Großbanken Deutsche Bank und Commerzbank, die von der positiven Stimmung im US-Bankensektor profitieren und um 4,6 beziehungsweise 5,7 Prozent zulegten.

Im Freitagsgeschäft hatten sich zuvor überraschend gute chinesische Exportdaten bemerkbar gemacht. Darüber hinaus wirkten noch die jüngsten US-Produzentenpreise vom Donnerstag nach, die schwächer als erwartet ausgefallen waren.

Die Zahlen zu den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe hatten dagegen den Konsens übertroffen. Das stärkt die Hoffnungen, dass die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed bald enden, weil sich der Effekt der geldpolitischen Straffung bemerkbar macht.

Wichtiger als die Tagestendenz ist der mittelfristige Trend. Der Dax hat das Oktobertief bei 11.976 Punkten weit hinter sich gelassen. Stattdessen ist der Leitindex nah dran am historischen Top bei 16.272 Zählern, erreicht im Januar des vergangenen Jahres.

Blick auf die Quartalszahlen

Anleger konzentrieren sich in den kommenden Wochen auf die gerade beginnende Saison der Quartalszahlen, die in den USA am heutigen Freitag mit den guten Zahlen vor allem von JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup ihren Anfang genommen hat. Den Beginn dieser Periode dominieren traditionell die Banken.

Aus der Finanzbranche folgen in der kommenden Woche State Street, Bank of America, Morgan Stanley, und American Express, aus anderen Sektoren unter anderem Alcoa, Netflix, Procter & Gamble und Tesla. In Deutschland präsentieren Sartorius und SAP ihre Zahlen.

Jenseits der aktuellen Firmendaten und -ausblicke beschäftigen sich die Analysten mit der übergeordneten Marktlage. Laut Stefan Breitner unterstützt die Markttechnik momentan die Börsen. Der Leiter Research und Portfoliomanagement beim Vermögensverwalter DJE Kapital urteilt: „Der Optimismus der Anleger ist nicht zu groß, und der Saisonrhythmus verleiht Rückenwind.“ Außerdem sei die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt in den USA gesunken.

Er schränkt aber ein: „Darüber hinaus gibt es jedoch Warnsignale, zum Beispiel eine schrumpfende Geldmenge und eine schlechtere Kreditvergabe seitens der Banken.“ Mit dieser Einschätzung erwarte DJE Kapital ein besseres erstes Halbjahr an den Börsen und eine schwierigere zweite Jahreshälfte. Mit den höheren Zinsen seien Anleihen weiterhin attraktiv.

Die sinkende Kreditvergabe in den USA beschäftigt auch andere Experten, die aber unterschiedliche Schlüsse ziehen. Thomas Grüner von Grüner Fisher Investments führt die rückläufigen Zahlen auch auf technische Einflüsse noch aus Coronazeiten zurück. Daher sei er für die Aktienmärkte wenig beunruhigt.

Anders sieht Justin White vom großen US-Asset-Manager T. Rowe Price die Lage. Die aktuelle Bankenkrise werde zwar vorübergehen, doch der Schock dürfte Folgen haben. Regionalbanken seien eine wichtige Liquiditätsquelle für kleine und mittelständische Unternehmen: „Und der Selbsterhaltungstrieb bedeutet, dass diese Banken bei der Kreditvergabe zurückhaltender sein werden.“ Eine Belastung des Wirtschaftswachstums wäre die Folge.

Regionalbanken sind ein Risiko

Diese Argumentation stärken die Analysten des Bankhaues Metzler. Ihrer Meinung nach bleiben die Regionalbanken anfällig: „Ein Blick auf den regionalen Bankenindex verrät, dass es für Entwarnung noch viel zu früh ist, denn gegenüber dem Februar-Hoch liegt der aktuell viel beachtete Index noch immer knapp 35 Prozent im Minus.“

Ähnlich urteilt White von T. Rowe Price wegen seines skeptischen Konjunkturausblicks: „Die Unternehmensgewinne dürften unter Druck bleiben.“ Viele US-Konzerne hätten Anfang des Jahres entweder bereits rückläufige Erträge gemeldet oder seien davon bedroht. Dagegen wären nach den Zinserhöhungen Renditen von nahezu fünf Prozent mit risikolosen Staatspapieren zu verdienen. Im Vergleich dazu seien Anlagen in US-Aktien „völlig unattraktiv“.

Mit Blick auf die Unternehmensgewinne erwartet Manfred Bucher von der BayernLB kurzfristig Rückenwind für Aktien. Zwar würden die Konsensprognosen sowohl in den USA als auch für Europa im Gesamtjahr eher von einer Seitwärtsbewegung der Gewinne ausgehen. Doch bereits die robusten Kursentwicklungen der vergangenen Wochen – trotz Bankenturbulenzen – basierten wesentlich auf den defensiven Erwartungen der Anleger.

Mittelfristig bestehe hingegen ein Risiko für die Gewinnentwicklung. Bucher nennt die Gründe: eine voraussichtlich schwache Konjunktur, höhere Input-Kosten, höhere Finanzierungskosten, Probleme durch die Anpassung der Globalisierung.

