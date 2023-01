Dax-Bericht Dax startet bei 15.120 Punkten – Experten warnen vor Rückschlag

Der deutsche Aktienmarkt kann zu Handelsbeginn die guten Vorgaben der Wall Street nicht nutzen. Nach starken Gewinnen der vergangenen Monate mehren sich die kritischen Stimmen.

Frankfurt Zum Handelsstart am Dienstag kann der Dax die guten Vorgaben von der Wall Street am Vorabend und aus Asien nicht nutzen. Der deutsche Leitindex lag knapp eine Stunde nach Börsenöffnung bei 15.119 Punkten und damit nur 0,1 Prozent im Plus.

In den USA hatte die breite Messlatte S&P 500 um rund ein Prozent gewonnen, die Nasdaq 100 als Indikator für die Technologiewerte mehr als zwei Prozent. Auch der japanische Nikkei-Index präsentierte sich angesichts der guten Stimmung an der Wall Street fest mit einem Aufschlag von eineinhalb Prozent.

Börsenanalysten überrascht die Wachstumspause nicht. „Europäische Anleger müssen den unglaublichen Spurt erst einmal verarbeiten“, sagt Mathieu Savary von der renommierten kanadischen Analysefirma BCA Research.

