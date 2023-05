Unsicherheiten über die Zinspolitik und Konjunktur beherrschten die Börsen. Firmenzahlen und ein Übernahmekampf sorgten für Kursausschläge – auch ein Dax-Unternehmen traf es empfindlich.

Der Online-Versandhändler gehört zu den größten Verlierern der Woche. (Foto: Reuters) Zalando

Frankfurt Zum siebten Mal kletterte der Deutsche Leitindex Dax auf ein Jahreshoch und lugte zur Wochenmitte kurz über die markante Schwelle von 16.000 Punkten. Doch die Unsicherheit über die Entwicklung der Konjunktur, Inflation und Kapitalmarktzinsen holte Anleger wieder ein.

Nach Leitzinserhöhungen der wichtigsten Notenbanken der Welt, der US-Fed und der Europäischen Zentralbank, geht das Spekulieren über ein Ende des Zinserhöhungspfades hier wie dort weiter – der Dax-Familie blieb in der Wochenbilanz ein minimales Plus im Leitindex, ein kleines Minus in den Indizes für mittelgroße und kleinere Werte.

Mitunter reicht es aus, weniger stark zu enttäuschen als befürchtet: Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 aus dem SDax erfreute Anleger mit einem geringer ausgefallenen operativen Quartalsverlust als erwartet. Das Unternehmen berichtete zudem für das erste Quartal ein Gruppen-Rohergebnis in bislang nicht gesehener Höhe. Die Aktie legte zweistellig zu.

