 Dax, MDax, SDax: Ceconomy, Aroundtown, Adtran – Gewinner und Verlierer der Börsenwoche

Firmenzahlen haben für starke Kursausschläge in beide Richtungen gesorgt. Etwas Hoffnung gibt es indes für die zuletzt gebeutelten Immobilienaktien.

Immobilienaktien konnten in dieser Woche wieder etwas zulegen. (Foto: dpa) Wohnungen

Frankfurt Zwar ist die Stimmung der Anleger für Aktien alles andere als euphorisch, wie Umfragen ergeben. Dennoch scheinen die tiefen Sorgenfalten über die Themen Inflation, Zinsanstieg und Rezession vor allem nach jüngsten US-Konjunkturdaten und guten Bankenzahlen etwas geglättet – Investoren kaufen vorsichtig Dividendentitel.

So hat sich der deutsche Leitindex Dax in der zu Ende gehenden Woche auch kurz auf ein neues Jahreshoch geschoben bei 15.827 Punkten. Die Dax-Familie beendete die Woche denn auch mit einem soliden Plus von gut einem bis gut drei Prozent.

Hinter der unter dem Strich positiven Woche stehen allerdings teilweise deutliche Bewegungen einzelner Aktienkurse. Dafür sorgten etwa Geschäftsprognosen und -zahlen, etwas bessere Aussichten für die Immobiliensparte und ein Bieterwettbewerb in der Luftfahrt.

