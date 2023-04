Geschäftszahlen und -ausblicke sorgen für deutliche Kursausschläge ins Positive wie Negative. Auch ein Dax-Wert verliert zweistellig.

Europas größter Zuckerkonzern Südzucker führt die Gewinnerliste mit Abstand an. (Foto: Reuters) Südzucker

Frankfurt Anleger schwanken zwischen der Sorge vor einem Konjunktureinbruch, der Furcht vor den Folgen einer anhaltend hohen Inflation und der Angst, an der Börse etwas zu verpassen. Der deutsche Leitindex Dax nahm Anlauf auf die Marke von 16.000 Punkten, kletterte in den vergangenen sieben Tagen viermal auf ein Jahreshoch bis auf 15.916 Punkte. Doch die Wochenbilanz bleibt müde mit einem kleinen Plus von 0,4 Prozent auf 15.869 Zählern.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gab minimal nach, der Kleinwerteindex SDax schloss nahezu unverändert zur Vorwoche. Unterschiedlichste Firmenzahlen und -prognosen sorgen allerdings für vereinzelt kräftige Kursbewegungen.

Europas größter Zuckerkonzern Südzucker führt die Gewinnerliste mit Abstand an. Das Unternehmen aus dem SDax hat seine mehrfach angehobenen Gewinnprognosen nochmals übertroffen und lässt seine Aktionäre mit einer deutlich höheren Dividende daran teilhaben. Der Umsatz stieg dank eines boomenden Zucker-Geschäfts im Geschäftsjahr 2022/23 wie erwartet um ein Viertel auf 9,5 Milliarden Euro.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen