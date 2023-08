 Dax und Börse aktuell: Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Dax hat seine Positivserie am Donnerstag beendet. Schwache Vorgaben lasten weiter auf der Stimmung. Nun steht ein spannender Wochenausklang an.

Frankfurt, Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt steht ein ereignisreicher Wochenausklang an. Konjunktureinflüsse verschiedener Art dürften die Kurse während des Freitagshandels prägen.

Der am stärksten beachtete Termin: Die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell in Jackson Hole, der wichtigsten Notenbankkonferenz der Welt. Sein Auftritt beginnt um 16:00 deutscher Zeit. Später am Abend, kurz vor US-Börsenschluss, spricht EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Investoren werden minutiös darauf achten, ob die Währungshüter Hinweise auf eine mögliche Zinspause im September geben.

Zuvor gibt der Ifo-Geschäftsklimaindex Aufschluss über die konjunkturelle Stimmung in Deutschland. Zuletzt war der Index – ein vielbeachterer Indikator – drei Mal in Folge gefallen.

Vorbörslich wird der Dax am Freitag leicht im Minus unter der Marke von 15.600 Punkten erwartet. Dazu tragen vor allem schwache Vorgaben aus den USA und aus Asien bei. Die Kurse hatten dort jeweils deutlich nachgegeben.

