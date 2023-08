 Dax und Börse aktuell: Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Dax hält sein Plus, während es an den US-Börsen moderat abwärts geht. Heute können aber die Zahlen des Chipherstellers Nvidia für einen positiven Schub sorgen.

Frankfurt, Düsseldorf Der Dax setzt seinen Erholungskurs vor. Am Dienstag schloss der deutsche Leitindex bei 15.705 Punkten und einem Plus von 0,7 Prozent. Damit holt der Dax wieder einen Teil der Verluste aus der Vorwoche ein. Vorbörslich notiert der Dax leicht im Plus.

Für neue Impulse sorgen heute Einkaufsmanagerindizes, unter anderem für Deutschland und die Euro-Zone. Sie gelten als Hinweise für die wirtschaftliche Aktivität.

Anleger schauen auch auf die Zahlen des Chipherstellers Nvidia. Dieser berichtet am späten Abend.

Außerdem geht der BRICS-Gipfel weiter. Die Schwellenländer um China geben einen Ausblick auf ihre Wirtschaft.

1 – Börse in den USA: S&P 500, Nasdaq und US-Bonds

Die Stimmung an den US-Börsen hat sich wieder leicht eingetrübt. Nach einem wenig veränderten Montag ging es für den bekanntesten Wall Street Index Dow Jones Industrial und den technologielastigen Nasdaq-Index am Dienstag moderat abwärts.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen