 Dax und Börse aktuell: Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Leitindex Dax orientiert sich wieder stärker in Richtung der runden 16.000er-Marke. Derweil sorgen Hoffnungen auf eine Zinspause für gute Vorgaben aus den USA.

Frankfurt, Düsseldorf Nach einem wilden Kursverlauf hat der Dax am Mittwoch leicht im Minus geschlossen. Der deutsche Leitindex ging mit 15.892 Punkten rund 0,2 Prozent niedriger als am Vortag aus dem volatilen Frankfurter Börsenhandel. Insgesamt orientiert sich der Dax stärker in Richtung der Marke von 16.000 Punkten als noch zur Monatsmitte. Am Donnerstag liegt der Leitindex vorbörslich etwa 0,1 Prozent im Plus bei 15.915 Punkten.

In den USA haben Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed die Wall Street am Mittwoch gestärkt. Die großen Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq legten alle leicht zu, teilweise um bis zu 0,5 Prozent. Derweil war der August für chinesische Aktien der schlechteste Börsenmonat seit Februar diesen Jahres. Aufgrund von schwachen Wirtschaftsdaten haben chinesische Indizes am letzten Handelstag im August deutlich verloren, japanische Aktien zeigen sich hingegen robuster.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen