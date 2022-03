Dax-Vorbericht Ein Tag voller Impulse in einem dynamischen Umfeld – Acht Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die Börsen in den USA und Asien tragen die Erholung an den Märkten weiter. Allerdings steht der Donnerstag im Zeichen des EZB-Zinsentscheids. Hinzu kommen Unternehmens- und Konjunkturzahlen.

Düsseldorf Es wäre wohl untertrieben, die gegenwärtige Marktphase als „turbulent“ zu bezeichnen. Nach den oft dynamischen Verlusten in den vergangenen beiden Handelswochen legte der Dax am Mittwoch eine Rally hin und ging letztlich mehr als 1000 Punkte im Plus – ein Zuwachs von acht Prozent – bei 13.847 Zählern aus dem Handel.

Vorbörslich zeigt sich der Dax dabei deutlich ruhiger als am Mittwoch, er tendiert im frühen Handel mit 0,1 Prozent minimal stärker. Die Vorgaben aus den USA waren freundlich, die asiatischen Märkte erholen sich im laufenden Handel ebenfalls. Die Ölpreise verzeichneten seit Mittwochmittag sehr deutliche Verluste und milderten damit die Sorgen über die Preisbelastung von Wirtschaft und Verbrauchern.

Allerdings geht es auch hier wieder aufwärts: Brent verteuert sich am Donnerstagmorgen in der Spitze um knapp vier Prozent auf 115,35 Dollar je Fass. Das US-Öl WTI kostet mit 111,76 Dollar je Barrel zeitweise 2,8 Prozent mehr.

