Dax-Vorbericht Großes Enttäuschungspotenzial: Warum die Aussichten zum Start in die neue Börsenwoche düster sind

Krieg, Rezessionsgefahr, höhere Inflation und Zinsen: Die Belastungen für deutsche Aktien werden immer größer. Analysten blicken daher pessimistisch auf die neue Handelswoche.

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt startet am Montag in eine durch die Osterfeiertage verkürzte Handelswoche. Eine Stimmungsaufhellung ist angesichts vielfältiger Belastungen kaum denkbar. Interessant wird sein, wie die Märkte auf das Wahlergebnis von Emmanuel Macron und Marine Le Pen in Frankreich reagieren.

Auf vorbörslichen Plattformen wird der Dax etwa 110 Punkte und damit 0,7 Prozent tiefer erwartet. Bereits in der abgelaufenen Woche waren die Anleger zurückhaltend. So gaben die Aktien-Standardindizes an der Wall Street und in Deutschland jeweils ein Prozent nach, der Dax wurde zuletzt bei rund 14.284 Zählern errechnet.

Gefragt waren in Europa am Freitag Bankenwerte. Der Einstieg der französischen Crédit Agricole bei der italienischen Banco BPM sorgte für Kurssteigerungen. Davon profitierten auch Deutsche Bank und Commerzbank mit Aufschlägen von vier und drei Prozent. Dabei spielte zusätzlich die Aussicht auf steigende Zinsen eine Rolle, was das Kreditgeschäft der Finanzinstitute beflügeln sollte.

