Dax-Vorbericht Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Nachbörsliche Kursgewinne dürften den Dax zum Start am Mittwoch über der Marke von 13.000 Punkten starten lassen. Anlegern steht ein impulsreicher Handel bevor.

Düsseldorf Nach einem sehr dynamischen Handel mit hohen Kursverlusten in den vergangenen Tagen liefert der deutsche Aktienmarkt erste Signale für eine Bodenbildung. Am Mittwochmorgen dürfte der Dax nach einem ausgeglichenen Handel am Vortag wieder über der Marke von 13.000 Punkten eröffnen.

Vorbörslich liegt das wichtigste deutsche Börsenbarometer mehr als zwei Prozent Prozent höher bei 13.147 Zählern. Bereits am Dienstagabend hatte der Dax nachbörslich deutlich zugelegt. Die Ölpreise hatten einen großen Teil ihrer Tagesgewinne wieder abgegeben. In der Frühe steigen die Preise ebenfalls nur moderat.

Die Vorgaben aus den USA und aus Asien sind allerdings schlecht: An der Wall Street ging es für die größten Indizes abwärts, der Nikkei und Chinas Börsen drehten kurz vor Handelsschluss ins Minus.

